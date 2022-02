Caramelito contó el último deseo que le pidió su hermano Martín Carrizo antes de morirse: “No quería que…”

Batalló, intentó, peleó, procuró decenas de tratamientos, pero no pudo. El tremendo músico Martín Carrizo falleció el 11 de enero, a la madrugada, producto de la durísima enfermedad que se le detectó en 2015, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La afección que se le despertó a Martín no posee una cura, más allá de diversas técnicas que se prueban en distintos países. De hecho, hace dos años, Caramelito, y muchos artistas, realizaron una campaña para recaudar una suma muy importante en dólares para viajar a Estados Unidos. Ahí probaron un método, que le generó algunos avances, pero no fue suficiente.

Martín trascendió en el universo de la música argentina, y del continente, con su pasión y talento le dedicó toda su vida a la batería, un instrumento que dominó con maestría. Tal grado de capacidad artística que los mejores cantantes lo buscaron para contar con su magia. Una maldita enfermedad se lo llevó, pero su música seguirá resonando por siempre.

Ese 11 de enero trascenderá para siempre como la fecha en que el gigante Martín ascendió al olimpo. En cuanto a sus últimos instantes en este plano, Caramelito ya describió la hidalguía del músico, la fortaleza con la que afrontó el momento más difícil.

No obstante, la animadora infantil aportó un conversación que mantuvo en la intimidad de la internación con su hermano, en la que le transmitió un deseo ferviente sobre lo que quería y lo que no pretendía en relación con la intervención médica.

En un diálogo con La Nación, Caramelito explicó: “Fue la dignidad absoluta. Él me seguía preservando, no me decía lo mal que estaba. Yo quería verlo y él no me lo permitía… hasta que a la 1:30 de la mañana me escribe la cuidadora para que fuera a la guardia”.

Ya en la intimidad de ese espacio, la panelista de A la tarde mantuvo una charla muy profunda con Martín: “Y yo voy, lo miro y le digo que se quede tranquilo. ‘Tranquilo, tranquilo, no vamos a hacer nada que no quieras’”.

Así llegó el momento en que su hermano le solicitó que no fuercen nada desde la mecánica de las máquinas y que solo le den la libertad de transitar naturalmente el trance. “En el último tiempo él me decía ‘me quiero curar o me quiero ir, no me hagan más cosas’. Y el familiar más cercano es el que decide qué se hace, si se lo intuba, si se lo asiste con oxígeno… y yo firmé que no. Porque no era su deseo. Yo le dije a la médica ‘Yo no voy a decidir nada, esto lo decide él’”, narró.