Morena Rial rompió el silencio tras ser acusada de querer vender a su perro

Una nueva polémica se generó en torno a Morena Rial en los últimos días, luego de que se conociera que estaba ofreciendo a su perro a cambio de 200 mil pesos. La información se filtró y generó indignación.



Las redes sociales se llenaron de repudio y de críticas muy fuertes contra la hija de Jorge Rial por la actitud y la idea de vender a su perro, de quien ya se había desprendido en su momento por una mudanza.



Hace un tiempo se supo que Morena Rial, para mudarse a Córdoba, había dejado a sus mascotas con su vecina. Luego, el tiempo pasó, no dejó dinero para el alimento y la situación se complicó.

El chat en el que Morena Rial intenta vender a su perro.



Ahora, con todos sus problemas a cuestas, no tuvo mejor idea que intentar venderlo. En una charla filtrada en los últimos días, se vio cómo contaba que en su momento había pagado a su perro blue Merle 230 mil pesos, pero que ahora aceptaba recibir 200 mil.



El supuesto comprador filtró la conversación y en las redes sociales llovieron cuestionamientos y mensajes de repudio contra Morena Rial, quien ya tiene varios frentes en el último tiempo, además de su disputa familiar con su padre.



Ante las críticas que fue recibiendo y leyendo en las redes sociales, Morena Rial decidió salir a aclarar la situación y explicó cómo se dieron las cosas. “Voy a aclarar la situación, porque me tienen cansada. No vendí ningún perro”, aseguró.

El perro de Morena Rial.



“Un estúpido publicó la foto de la conversación. Obvio, me pidieron disculpas, pero el perro lo terminé regalando. Yo lo compré, pero ya no lo puedo tener porque ya tengo dos animales. Así que lo regalé. Lo que tengan que opinar o no, es un problema mío”, contó Morena Rial.



Una de las razones que esgrimió Morena Rial para desprenderse de su perro fue que su hijo Francesco, al ser muy chiquito aún, lo “maltrataba”. Esa explicación no conformó en las redes sociales, ya que le recriminaron que debía enseñarle.