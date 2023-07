El ataque de furia de Nancy Pazos contra Facebook: “Voy a…”

Desde hace varios días que Nancy Pazos viene hablando con Meta (antes la empresa Facebook) luego de que le cerraran su cuenta personal de Instagram. La periodista se mostró furiosa ya que, según explicó, no cometió ninguna violación a la política y las reglas que tiene la red social.

Nancy Pazos se comunicó con el servicio de redes e inició un diálogo intercambiando sus diferentes posiciones y opiniones al respecto, con ella intentando demostrar que no había hecho nada malo.

A Nancy Pazos le bloquearon la cuenta y descargó su furia en Twitter.

Sin embargo, la empresa no le dio mucha importancia a su caso y ahora descargó toda su ira en Twitter. La periodista se mostró indignada por la situación y promete tomar cartas en el asunto.

Según explicó la panelista de A la Barbarossa, su ira se debe a que Meta le cerró su cuenta por una injusticia y que por culpa de este inconveniente ella no pudo cumplir con algunos compromisos laborales.

Cabe recordar que hoy son muchos los famosos y las diferentes figuras del mundo del espectáculo que utilizan las redes sociales como herramienta de trabajo, y al parecer Nancy Pazos tenía publicidades pactadas con ciertos auspiciantes/sponsors que se le cayeron porque su cuenta fue cerrada.

Con mucha frustración e impotencia, la periodista hizo un descargo en otra de las apps más conocidas y usadas de la actualidad, Twitter. Allí, días atrás, explotó contra Meta y se despachó duro contra el servicio de redes.

El descargo de Nancy Pazos contra Meta en su Twitter.

"Quiero demandar a Meta en Estados Unidos porque al detectar en la presentación de mi cuenta de Instagram la palabra 'se...' puesta en broma, me la inhabilitó. No quiero más disculpas y habilitaciones parciales. ¿Saben que esto me produce un agujero económico y profesional?", escribió.

Por estas horas citó aquel primer tweet y siguió haciendo su descargo: "Hace 10 días que todo el personal de Meta no puede controlar su propio software. Los humanos que toman las decisiones dicen blanco, y el software dice negro. Y se hace negro. Insólito".