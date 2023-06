La primera foto de la madre biológica de Morena Rial y la respuesta de la joven cuando le preguntaron si se parecen

En estos días, Morena Rial ha aparecido en algunos programas de canal América hablando sobre su dura historia de vida, y respondiendo preguntas sobre el reciente testimonio de su mamá biológica. En LAM (América), pusieron en pantalla la primera foto que se da a conocer de la mujer en cuestión, y la influencer tuvo una categórica respuesta cuando le preguntaron si considera que se parecen.

La mamá biológica de Morena Rial vive en Tucumán, y según contó es una "mujer humilde" a quien por el momento no tiene deseo de conocer. Azucena Luna es el nombre de la mujer que dio a luz a la joven que luego adoptarían Jorge Rial y Silvia D'Auro.

En una nota que brindó a LAM (América), la mamá biológica de Morena Rial quedó embarazada de la joven cuando tenía 20 años, y el padre biológico dudó en aquel entonces de su paternidad y la instigó a que la entregue en adopción.

La primera imagen que se dio a conocer de la madre biológica de Morena Rial. Foto: Captura TV.

A su vez, en diálogoc con la produción del mencionado ciclo de canal América, Azucena Luna se lamentó por el curso que tomó el vínculo entre Morena Rial y sus padres acoptivos. De todas formas, con respecto a Jorge Rial reconoció: "Yo veo que él estuvo en todo momento con ella. Vi que él nunca la dejó sola". En cambio, a la hora de hablar sobre Silvia D'Auro sentenció: "Ella no cumplió con su palabra".

En tanto que sobre su arrepentimiento por haber dado en adopción a Morena Rial, la mujer se sinceró ante el programa de canal América diciendo: “Fue horrible para mi, porque después he llegado a tomar veneno que mi hijo, el mayor, quedó con traumas porque vio cómo me llevaban en la camilla. Yo me quería morir. Cada vez que me acuerdo me pongo mal. Todo lo que pasó, tener que separarme de ella. Yo la veo sufrir y me duele mucho”.

Por último, cuando en LAM mostraron una foto de Azucena Luna, y le preguntaron a Morena Rial si se ve parecida a ella, la joven respondió categórica que no.