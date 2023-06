Dura revelación del hijo de Luis Ventura sobre Morena Rial

Esta semana, Morena Rial acaparó la atención de todos luego de sus fuertes declaraciones contra Jorge Rial. En una entrevista exclusiva con LAM (América TV), la mediática habló de todo.

"Me fui de mi casa a los 17 años por culpa de la Kämpfer", disparó sin vueltas en referencia a Agustina Kämpfer, quien fue pareja del periodista desde el 2015 hasta el 2017.

"Me fui porque me echó. Hubo un problemita. Me echó mi papá por defenderla a ella porque yo no la saludaba porque no me la bancaba", amplió.

"Me pudre demasiado que quiera manejarme o que menosprecie a la gente que me rodea cuando a él yo creo que lo rodean mafias", sentenció. Luego, agregó: "Si él dice que mi entorno es delincuente, yo digo que su entorno es mafioso".

En este contexto, este miércoles en Mañanisima, Facundo, el hijo de Luis Ventura, reveló detalles sorpresivos sobre el vínculo de su padre con la influencer.

"Yo creo que mi papá la cuidó más que Jorge. Mi viejo la salvó a Morena de suicidarse. Cuando ella estaba al borde, lo llamó y mi papá salió corriendo. Siempre fue así, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, salía volando", expresó el hijo del periodista.

"Ella contó que Jorge tardó como tres horas en llegar y a través de Liliana Parodi intentó comunicarse con su papá", agregó Estefi Berardi. "Hay gente a la que es difícil ubicarla, pero Morena lo llamaba a cualquier hora a mi papá y él salía volando", añadió Facundo.

"¿Qué dice tu papá de las actitudes de Morena de los últimos días?", le consultó Pampito."Opina lo mismo que yo, que son brotes de bronca. Que la enganchan justo cuando ella está al aire, que explota y que larga todo lo que tiene guardado delante de cámara", expresó el hijo de Ventura.

Finalmente, el panelista opinó: "Yo lo que vi es que nunca le marcaron límites y que, cuando Jorge estaba con Loly, como que hubo un acercamiento. Ahí lo noté distinto con ella pero antes no tenían relación", sentenció.