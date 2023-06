Morena Rial promocionó un "trabajo" con San La Muerte, la destrozaron y se descargo

Por un momento Morena Rial dejó de ser noticia por su fuerte disputa con su padre, Jorge Rial, para generar una fuerte polémica luego de promocionar a una tarotista que realiza trabajos con San La Muerte.



Luego de una escalofriante historia de Instagram en la que subió una imagen de San La Muerte para promocionar a su amiga, Morena Rial fue blanco de cuestionamientos y hasta de acusaciones de “bruja”.



“Carla tarotista, tarot, retorno de pareja, limpiezas, amarres, todos los trabajos innumerables que te imagines, resuelve situaciones imposibles y hace trabajos con San La Muerte”, publicó la hija de Jorge Rial.

La polémica historia de Instagram de Morena Rial sobre San La Muerte. Foto: @moreerial.



Ante las repercusiones que tuvo su publicación de Instagram, Morena Rial le hizo frente a las fuertes críticas y dejó un tremendo descargo, lejos de recular ante el aluvión de mensajes y acusaciones.



“Se pueden meter las opiniones en el orto. Mi amiga Carla es la número uno. Es una tarotista que hace muchos tipos de trabajos. Yo amo al Santo. Y ella más”, expresó la joven en su cuenta de Instagram.



Asimismo, se tomó el tiempo para aclarar que ella no hace ni brujerías ni rituales. La polémica se inició en medio de días en los que es protagonista de un fuerte escándalo con su padre, Jorge Rial.

Morena Rial, enojada por las críticas sobre su historia sobre San La Muerte. Foto: @moreerial.



“También aclaro que no soy bruja. No hago rituales. Dejen de inventar boludeces. Me tienen cansada. Les dejo su número y si dicen que van de mi parte les va a hacer un descuentito”, sostuvo Morena Rial.



En los últimos días, Morena Rial acrecentó la polémica familiar por sus declaraciones contra su padre, Jorge, a quien acusó de haberla internado hace unos años en un neuropsiquiátrico sin su consentimiento, además de haber contado que la echó de su casa por Agustina Kämpfer.