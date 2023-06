Las fuertes dudas de la familia de Rodrigo de Paul sobre el nuevo romance de Camila Homs

Hace unos días, Camila Homs hizo oficial su romance con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata. A raíz de esto, desde el entorno de Rodrigo de Paul tienen algunas dudas y elaboraron una fuerte teoría.



Rodrigo de Paul y Camila Homs no terminaron bien su relación, de la que llegaron al mundo dos hijos, dado que se asocia el tramo final de su historia con el comienzo del romance entre el futbolista y Tini Stoessel.



Luego de la ruptura, Camila Homs tuvo un breve romance con el empresario Carlos Benvenutto. Y, si bien se la había vinculado con otros hombres, algunos de ellos futbolistas, recién ahora blanqueó una relación formal.

La foto con la que Camila Homs confirmó su romance con José Sosa. Foto: @camihoms.



En este escenario, el periodista Roberto Antonlín contó en Mitre Live cuáles fueron las repercusiones en el entorno familiar de Rodrigo de Paul, en donde surgieron varias dudas sobre el romance de Camila Homs.



“Yo te digo lo que me contó el entorno del jugador argentino Rodrigo de Paul. A mí lo que me dicen es que Camila lo único que pretende es ponerlo celoso con este romance con José Sosa”, reveló el periodista.



“A Rodrigo no le importa esto porque está enamoradísimo hasta las trancas de Tini. Lo que ve el entorno de De Paul es que lo único que quiere Camila es eso: ponerlo celoso”, aseguró Roberto Antonlín.

Camila Homs y Rodrigo de Paul.



Asimismo, explicó que a Rodrigo de Paul no le interesa la actualidad amorosa de Camila Homs ya que él se encuentra muy enfocado en su relación con Tini Stoessel. “A él no le importa porque está viviendo en una nube de amor”, comentó el periodista.



“Sienten que no es genuino el amor de Camila con José Sosa. Y te digo más: no está consiguiendo ponerlo celoso a su ex pareja”, cerró como conclusión Roberto Antonlín en Mitre Live.