Julieta Poggio anunció su separación y contó la insólita razón

Julieta Poggio se encuentra atravesando su mejor momento profesional luego de su exitoso paso por Gran Hermano 2023. En este contexto, donde su agenda de trabajo está muy ocupada, la modelo sorprendió al confirmar su separación de Lucca Bardelli.

La revelación la hizo durante la última emisión de Fuera de Joda, el el ciclo de streaming que se emite por las redes sociales de Telefe a cargo de los ex hermanitos Julieta Poggio, Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis.

"Ustedes ya lo saben porque ya lo hablamos, pero quería contarles que por el momento ya no estamos juntos con Lucas. Es difícil hablar de esto en vivo", comenzó anunciando Julieta.

Julieta junto a Lucca Bardelli.

"Está todo más que bien. Pero estamos atravesando un momento muy difícil. Yo estoy encontrándome a mí misma con todas estas cosas nuevas que me están pasando y él se merece lo mejor porque es una hermosa persona", agregó sobre los motivos que la llevaron a tomar la dura decisión de cortar con su novio.

"Siempre voy a valorar lo que hizo por mí. Siento que se merece lo mejor y yo en estos momentos no se lo puedo dar", concluyó.

Recordemos que la finalista del reality de Telefe ya se había referido a su novio meses atrás, cuando brindó una entrevista para LAM (América TV). Allí contó lo mucho que sufrió Lucas su participación en Gran Hermano. "Eso fue lo que más me dolió, porque yo decidí exponerme en toda esta locura pero él no y siento que pagó las peores consecuencias y eso me hace sentir muy mal", expresó.