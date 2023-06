Entre risas, Mirtha Legrand confesó cuál es el destino que le dieron a su fallida estatua

En estos últimos días, la malograda estatua que le hicieron a Mirtha Legrand en Villa Cañás, la localidad de Santa Fe donde nació la diva, se convirtió en tendencia en las redes sociales. Y ahora, la conductora confesó entre risas cuál es el destino que le dieron a la particular obra.

En medio del diálogo con la prensa en un evento social, le preguntaron a Mirtha Legrand por su estatua, y la diva reveló: "La estatua la sacaron".

Acto seguido, Legrand aclaró cuál fue su reclamo respecto a la estatua. "Hablé con el intendente que se llama Norberto Gizzi, encantador... Esto es con motivo de los 125 años de la fundación de Villa Cañás, estamos mi hermano y yo, no la pusieron a Goldy, lamentablemente, mi hermana. Entonces, le dije: 'Mira, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos'. Me dijo: 'Bueno Mirtha, la vamos a sacar'", reveló la conductora.

De todas formas, Mirtha Legrand se encargó de remarcarle al funcionario municipal: "No la saque, hágala arreglar". Luego la diva explicó: "Porque es de un escultor porque es de un escultor de Córdoba, que no me conoce seguramente. 'Dele una foto mía y que me haga de acuerdo a la foto, porque yo no me reconocí'. Pero la idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños porque me adoran y los adoro. Es un pueblo maravilloso".

La estatua en homenaje a Mirtha Legrand que quedó en el ojo de la tormenta.

El autor de la estatua de Mirtha Legrand es el artista Daniel Melero, quien quedó en el ojo de la tormenta por las críticas a su creación que no fue bien recibida por la opinión pública, ni por la propia homenajeada.