El drama de Morena Rial con su hijo tras los problemas que trae su pelea con Jorge Rial

En medio de su conflicto familiar con su papá, Jorge Rial, Morena habló de cómo está afectando esa situación a su hijo Francesco, quien está sufriendo los escándalos entre su madre y su abuelo.



Según contó la joven, Francesco, de cuatro años, está somatizando el conflicto familiar, por lo que comenzó a levantar fiebre. “El nene somatiza la distancia con el padre y somatiza que mi papá le haya hecho una videollamada con la máscara de oxígeno. El nene somatiza todas las cosas”, reveló Morena Rial en charla con LAM.



“Mi nene es súper inteligente, pero es bebé. Algunas cosas las entiende y otras no. Al somatizar, de alguna u otra manera, las demuestra. Le agarra fiebre, vomita. Es un nene, es débil”, añadió Morena Rial.



“El jueves le mandé un audio a mi papá para decirle si quería ir a buscar a Francesco para verlo y me respondió tremendas guasadas en contra mía. Agarré y lo bloqueé. Dije: ‘Voy a hacer que mi hijo te odie’”, contó la hija de Jorge Rial.



Ante lo fuerte de las palabras de Morena Rial, Ángel de Brito siguió indagando en el origen de los problemas con su padre, que parece no tienen retorno. “Vos todavía no habías hablado. ¿Por qué se enojó ese día?”, le preguntó.



“Él piensa que yo no lo quiero llevar al nene al jardín y no es que yo no lo quiero llevar al jardín. Si el nene tiene conjuntivitis. No lo puedo llevar al jardín. Si el nene tiene fiebre. No lo puedo llevar al jardín”, comentó.

Morena Rial. Foto: @moreerial.



“Mi papá lo quería ver desde la clínica y lo llamó los 4 días que yo estuve allá con la sonda con la nariz. Y mi nene pobrecito”, añadió Morena Rial sobre el vínculo en el último tiempo entre Jorge y Francesco.



Asimismo, contó también que su hijo extraña mucho a su padre, Facundo Ambrosioni. “Después está la distancia con su padre. Lo veía cada 4 días cuando vivíamos en Córdoba. Nos vinimos a vivir acá. No entiende dónde queda su casa. Se me está haciendo un poco complicado”, cerró.