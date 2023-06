César Bordón, protagonista de Plagio: "Compartirla con Thelma Fardín es fabuloso"

César González Bordón, más conocido por su segundo apellido, es uno de los actores más destacados y con mayor trayectoria del país. Con sus primeros trabajos en teatro, cine y televisión a comienzos de los 90', el actor argentino tuvo su pico de popularidad absoluta hace algunos años cuando participó en la exitosa serie de Luis Miguel.

Antes de ese papel -interpretó a Hugo López, ex representante de El Sol de México- César Bordón había participado en otro éxito absoluto como Relatos Salvajes, la película dirigida por Damián Szifron. Pero en sus más de 30 años dedicados a la actuación tiene en su haber una extensa lista de trabajos que hoy lo encuentran protagonizando una obra de teatro junto a Thelma Fardín.

Thelma Fardín y César Bordón protagonizan Plagio en el Teatro Regina.

Plagio es el título de esta propuesta que se puede ver en el Teatro Regina que tiene la particularidad de ser interpretada por cuatro parejas en distintas obras, pero con guiones similares. Bajo la dirección de José María Muscari, la historia de amor repercute muy distinto según sus intérpretes que son en pareja: Inés Estevez y Malena Solda, Esther Goris y Nicolás Riera, Diego Ramos y Nicolás Pauls y la ya mencionada de César Bordón y Thelma Fardín.

En una extensa charla con MDZ, César Bordón contó cómo se desarrolla esta obra de teatro y también recordó la exitosa serie de Luis Miguel y cómo repercutió en su vida.

- ¿Cómo describirías Plagio?

- Es una historia de amor entre un presidente o presidenta, mejor dicho futuro presidente/a, que está a tres días de ser electo y su asistente o asistenta, con quien son amantes a la vez. Entonces, se empiezan a desarrollar las cuestiones vinculadas con el amor, con la pasión, con un amor un poco enfermo y demás. Y la particularidad de la obra, además de la obra en sí, es que se puede ver a cada una de las parejas porque se desarrollaron cuatro versiones: una versión de dos varones homosexuales, la versión femenina con dos lesbianas, la versión de diferencia edad de una mujer mayor con un asistente y la que me tocó a mí, la versión de un hombre mayor con una chica.

- ¿Y cómo es esa historia de amor que haces con Thelma?

- Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el poder, hay cuestiones que tienen que ver con la condición de cada quien. Las personas no amamos diferente a los treinta años que a los cincuenta, que a los sesenta, etcétera, y y menos a los quince que a los cinco tampoco. Entonces, hay que ver cómo se combinan. En mi caso, tengo poder sobre un determinado asunto político y eso es muy interesante, pero, a la vez, la asesora tiene gran influencia sobre ese tipo y sobre esa carrera política. Entonces, se desarrollan esas cosas mezcladas, mixuradas, con la miseria, con los reclamos, con el amor, con las proyecciones que cada uno tiene dentro de la pareja y dentro de la política. Thelma Fardín y César Bordón están todos los domingos, a las 21.30.

- ¿En qué momento, personal y actoral, te llega esta obra?

- Yo hace unos años que tengo un momento muy bueno en lo laboral. Así que tengo la suerte de ir escogiendo los trabajos que tengo ganas de hacer. Esta obra me parece inquietante por la vinculación, me encanta compartirlo con Thelma (Fardín), que es fabulosa y con la dirección de José María (Muscari). El tema audiovisual la verdad que tengo una muy linda proyección, muchas cosas por estrenar y muchas cosas por hacer este año.

Y en lo personal me agarra, sin entrar demasiado en mi vida privada, bastante maduro con algunos cambios personales que he sufrido en los últimos tiempos, un montón de cambios personales que tienen que ver con la salud de mis padres, con mi matrimonio, mi circunstancia particular, una casa nueva. Hay como una movida muy revolucionada en mi vida que tuve como muchos años muy estable y cambió en el último año tremendamente. Entonces, también seguramente los actores ponemos parte de lo que nos pasa, en donde lo tenemos que volcar. César Bordón dialogó en exclusiva con MDZ.

- El éxito arrollador de Luis Miguel, ¿influyó en tu vida tanto personal?

- Sí, sí, yo creo que influyó en mi vida personal. Creo que tiene que ver con esa explosión que fue más brutal en Argentina que en el resto del mundo. Convengamos que me llamaron a la serie de Luis Miguel porque ya me conocían, porque yo hacía cine. Pero también pasaba mucho acá en Argentina que la gente pasó de verme en revistas de cine a estar con Mirtha Legrand y bueno, yo ya venía con un carrera anterior. César Bordón interpretó a Hugo López, el representante de Luis Miguel.

Lo que sucede es que el otro te empieza a valorar a partir del imaginario general. Entonces un poco te cambia el entorno porque la gente te conoce. Están los amigos del campeón y están los enemigos del campeón, porque me han dicho compañeros de secundaria que no saben si hablarme o dudan si los voy a saludar ¿Cómo no te voy a saludar? Justamente si quiero juntarme con mi gente de toda la vida.

- ¿Imaginabas el éxito que fue cuando te llegó la propuesta?

- No, yo siempre tomo todos los proyectos con cierta calma y profesionalismo. Todos son iguales una vez que los elijo y trato de hacerlos bien. Después el éxito es casi una composición química que tiene que ver con un montón de factores. Yo he hecho productos buenísimos que no calzaron en el momento justo en la sociedad, pero quizás hoy ese tema sería un éxito. Y después hay cosas que son un boom, pero es por el momento.

- ¿Te pasa ver trabajos tuyos que ahora no te gustan?

- Soy muy crítico, sí, me pasa mucho, veo muchos errores. Pero también veo que es una cosa que yo valoro mucho hoy, como método de trabajo, que tiene que ver con el trabajo que se hace sobre las cosas. Si vos hacés algo rápido en dos minutos, sin contención, cobrando mal, y que estás esperando que se acabe el trabajo, no es posible que salga muy bien. En cambio, los trabajos que están más contenidos generalmente te dan una prosperidad mayor como para poder hacer un espectáculo o un show o lo que sea con más disponibilidad y eso está muy bueno.