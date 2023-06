Camila Homs mostró el novedoso tratamiento que se hace para el pelo

Nada será igual para Camila Homs en diversos aspectos, pero principalmente en lo que refiere a su vida profesional, que dio un vuelco radical desde que adquirió notoriedad pública con la polémica separación de Rodrigo de Paul y que la posicionó en lo más alto de las tendencias.

A pesar del dolor, de la angustia de encontrarse sola a los pocos meses de convertirse en madre por segunda vez, la joven capitalizó, de algún modo, todo el ruido mediático y pudo construirse una beta como modelo, influencer y hasta se dio el lujo de conducir un programa de televisión.

En esta nueva realidad, Camila le imprime especial atención a su imagen, la que le permite protagonizar algunas campañas publicitarias y también formar parte de desfiles de diversas marcas. Por eso, la ex de Rodrigo maximiza sus cuidados.

Dentro de las técnicas para lucir espléndida, Homs acaba de compartir un secreto que se vincula con un tratamiento especial, muy novedoso, que se lleva a cabo para mejorar la calidad y la textura de su cabellera, que ahora está en una tonalidad más oscura.

Homs prendió la cámara de su celular para registrar el trabajo de una especialista que se acercó a su piso en Puerto Madero y explicó todo lo que implica esta aplicación. “No saben cómo me está quedando el pelo de lacio”, contó en el video.

Además, Homs confesó que tenía ganas de acudir a esta técnica, por eso en pleno proceso de este tratamiento capilar de avanzada y distinto a lo tradiciona narró: “Hace mucho que lo quería probar, así que acá estamos, ahora les mostramos el resultado”.

Homs mostró el resultado del tratamiento capilar.

Finalmente, Camila elogió el trabajo y describió: “Miren el resultado, no saben lo hidratado, lacio y suave que me quedó el pelo, pero no es un alisado, es un tratamiento que justamente hidrata el cabello y es apto para embarazadas y hasta las mamás lactantes”.