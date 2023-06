A qué personaje de Polémica en el Bar podrían echar a una semana del comienzo del programa

Menos de una semana pasó desde el inicio de Polémica en el Bar y ya se rumorea sobre un posible abandono en el staff de panelistas. El ciclo cuenta con la conducción de Marcela Tinayre y una gran variedad de reconocidas figuras: Flavio Mendoza, Eliana Guercio, Walter “Alfa” Santiago, Marcelo Polino, Gabriel Schultz y Chiche Gelblung.

Una de las patas flojas del programa sería Walter Alfa Santiago, el ex participante de Gran Hermano que conquistó muchos corazones por su forma de expresarse, su perfil políticamente incorrecto y su capacidad para volver locos a todos durante su estadía en la casa más famosa del mundo. Sin embargo, su alto estatus parece jugarle en contra en este nuevo desafío, según indicaron en Mañanísima.

“Le falta, no cualquiera está preparado para estar sentado en un panel”, opinó Pampito durante el ciclo, cuando se debatía sobre los proyectos de los exhermanitos. Luego, enumeró: “Hay que tener un timing, hay que conectar con tus compañeros, tenés que saber cómo, cuándo y qué... Siento que está fallando él porque no tiene ese ejercicio”.

Sin embargo, también comentó que las complicaciones del hombre no solo vienen a raíz de su poca experiencia como mediático, sino también como consecuencia del maltrato de sus compañeros. “Segundo, a favor de Alfa, no se la están haciendo fácil sus compañeros porque lo tratan mal. Marcela lo trata mal, Chiche lo trata mal, Polino lo trata mal, Flavio lo trata mal”, aseguró Pampito.

Si bien todos los focos están puestos en Alfa, el más nuevo dentro del rubro y con poca experiencia como panelista, quien estaría más cerca de renunciar en estos días es una de las mujeres del programa. En Socios del Espectáculo aseguraron que la posible baja sería la de la esposa de Sergio Romero, el actual arquero de Boca Juniors.

Según detallaron, la modelo atraviesa un mal momento dentro del ciclo de América TV, con cierto grado de incomodidad. “El viernes se define, hoy nos dijeron que va. Lo cierto es que ella está más cerca de volver a su casa que de quedarse en el canal. Me dicen que recién arrancó y ya está cansada, incómoda”, aseguró Mariana Brey sobre la permanencia de la panelista.

Acerca de los motivos, Brey enumeró una serie de aspectos: “No le gustan algunas cosas, no fluye. Re tiene ganas de trabajar, pero no le termina de cerrar mucho el programa, su lugar, si la dejan hablar, los temas que se tocan y qué sé yo”. Además, indicó que trató de confirmar la información directamente con Eliana Guercio: “Le mandé un mensaje, pero no me contestó. Hoy quizás es el último programa de ella”.

Cabe destacar que Eliana asistió al programa del viernes con normalidad, sin ningún tipo de indicio que pueda significar una renuncia al ciclo que recién comenzó hace una semana. Sin despedidas de por medio ni anuncios oficiales, el lunes recién se conocerá el destino de la esposa de Chiquito Romero dentro de Polémica en el Bar.