Marcela Tinayre incomodó a Alfa con una pregunta sin filtro en Polémica en el bar

En la segunda emisión de Polémica en el bar (América), Marcela Tinayre incomodó a Alfa, uno de los integrantes del programa, con una tensa pregunta. Fiel a su estilo picante, la conductora quiso despejar una duda respecto a la ideología del polémico exparticiapnte Gran Hermano (Telefe).

Concido por expresar sin filtro sus ideas, Alfa apuntó de lleno contra el Gobierno por la trepidante inflación en nuestro país, y mientras debatían sobre los constantes aumentos, Flavio Mendoza remarcó: "Hay mucha gente que la está pasando mal”.

En la mesa de Polémica en el bar, todos coincidieron en la preocupante situación nacional, y en ese sentido Alfa disparó contundente: “¿Por culpa de quién? Ahora hay elecciones. ¿Qué hicieron los que votamos en las elecciones anteriores?”.

Alfa protagonizó un tenso momento en Polémica en el bar. Foto: Captura TV.

Ante la atenta mirada de Marcela Tinayre, Chiche Gelblung sentenció sobre Alfa: “Este es un facho. No me gusta". A lo que el ex Gran Hermano retrucó: “Digo que si la patria lo demanda, hay que demandar. Si votaste a alguien, ¿Qué hizo el que vos votaste?”.

En medio del revuelo, Marcela Tinayre preguntó directa: “Decime Alfa, ¿Vos sos facho?”. Entonces Alfa respondió categórico: “No, no soy facho”.

Luego, el flamante integrante de Polémica en el bar argumentó: “Si votás a alguien y te dio una propuesta y vos lo elegiste, ¿Qué hizo en el tiempo que fue diputado? Si no salieron las leyes, ¿Qué hicieron? No hicieron nada, ahí estamos, ese es el defecto”.