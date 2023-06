Ante la mirada de Marcela Tinayre, la novia de Alfa irrumpió en Polémica en el bar con un furioso reclamo

Un tenso momento se vivió este jueves en Polémica en el bar (América) cuando Delfina Wagner, la novia de Alfa, ingresó en el estudio en plena emisión del programa para hacerle un reclamo al ex Gran Hermano (Telefe) ante la atenta mirada de Marcela Tinayre.

El particular momento se dio cuando Alfa contó que muchas mujeres le escriben por privado en las redes sociales. Ante la sorpresa de Marcela Tinayre por el comentario del integrante de Polémica en el bar, Flavio Mendoza le remarco al "galán" que su novia estaba en el estudio.

“¡Pero son amigas!”, remarcó Alfa sobre las mujeres que le escriben. Entonces Tinayre enfatizó que el ex Gran Hermano se refirió a los mensajes que recibe con "cara de calentón".

Luego de que los integrantes de Polémica en el bar hayan echado leña al fuego, Deflina Wagner tomó el micrófono y cruzó a Alfa diciendo: "Por favor, seguí defiendo a la trola esa en frente mío".

En un tono más elevado, la joven siguió: "Te acabo de escuchar: las amiguitas que te dicen “te amo”. ¿Quién?". A lo que Alfa respondió: "Por Instagram. Qué se yo, un montón".

Cuando Wagner le pidió nombres de esas mujeres a Alfa, él aseguró no recordar, y ahí su novia amenazó: "Bueno, después hago una revisadita. Si no te acordás, yo me fijo". Esa situación dio pie a que Marcela Tinayre le pregunte a la joven si le revisa frecuentemente el celular a su pareja. “Mirá, una sola vez le revisé y no tuve ganas de ver más”, se sinceró Delfina.

Visiblemente nervioso, el flamante integrante de Polémica en el bar le pidió a su novia que diga que todo es una broma. “Estás loco. No le hagas decir lo que ella no quiere”, le recriminó Tinayre.

Alfa en Polémica en el bar, junto a Chiche Gelblung. Foto: Captura TV.

Finalmente, intentando salir airoso de la situación Alfa explicó: “Hablando en serio. Me mandan 500 mensajes por día. Y yo les pongo ‘Beso, gracias’”.