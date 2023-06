Ángel de Brito reveló cómo será la programación de America con el ingreso de Fabbiani

El desembarco de Marcelo Tinelli como gerente artístico en América trajo una serie de profundos cambios en el canal, que busca posicionarse frente a sus competidores, El Trece y Telefé. La llegada de Mariana Fabbiani, una de las apuestas del conductor de Bailando por un Sueño, modificará la grilla de programación y Ángel de Brito reveló los pormenores.

A través de sus redes sociales, el conductor de Los Ángeles de la Mañana abrió la jugada a sus seguidores, a través de la herramienta de preguntas de las historias de Instagram. Luego, Ángel eligió algunos interrogantes para explayarse acerca de cómo quedará conformada la programación de América.

“¿Qué pasa con el horario de Intrusos cuando empiece el programa de Mariana?”, preguntó uno de sus más de tres millones de seguidores de la red social. El conductor, que con anterioridad había aclarado que la llegada de la rubia no ocasionará las bajas de otros programas, indicó cómo quedaría finalmente la grilla.

De tal forma, Intrusos iría de 12 a 14, mientras que El diario de Mariana estará al aire desde las 14.30. Luego, vendría el ciclo conducido por Karina Mazzocco, A la Tarde. Más tarde, Noche al Dente, el programa humorístico y de entrevistas, será emitido después del Bailando y Polémica en el bar tendrá su lugar los domingos.

Cabe recordar que, El diario de Mariana, un clásico entre clásicos, llega a la pantalla de América tras dos años fuera del aire. Tras el abrupto final del ciclo matutino Lo de Mariana, que no cumplió con las expectativas de El Trece y fue levantado de un día para el otro en julio del 2021, la conductora fue convocada por la nueva gerencia de programación del canal y se espera su debut hacia mediados de 2023.

El anuncio de la llegada de la rubia al canal fue hecho por la periodista Paula Varela, en sus redes sociales. “¡BOMBA! ¡Mariana Fabbiani nueva figura de América! Estará en la pantalla para el mes de junio aproximadamente, con un magazine. Ya está en búsqueda de vestuario y armando el programa”, había contado la ex Intrusos y panelista de Socios del espectáculo con anterioridad.

El Diario de Mariana es un magazine de actualidad que se emitió por la pantalla de eltrece entre 2013 y 2019. El proyecto fue bien recibido por la gente y se convirtió rápidamente en un espacio de interés para el público, con secciones diversas para tocar temas de la actualidad, entrevistas a personajes reconocidos y entretenimiento. Según adelantaron, la carismática conductora podría estar acompañada de Ceferino Reato y la abogada Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata.

En LAM, Mariana Fabbiani habló sobre los años alejada de la pantalla chica: “Llega un punto que cuando estás todos los días en la tele, se hace una picadora de carne de verdad. Me tomé mi descanso y estoy renovada, con muchas ganas de reencontrarme con el público y en este canal, que fui muy feliz”, expresó y, en referencia a su llegada a América, indicó: “Cuando Marcelo me llamó, yo estaba por otros caminos, y la verdad que me motivó con venir acá. Me pareció que había mucho para hacer, un camino nuevo por recorrer”.