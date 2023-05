Mariana Fabbiani anunció su regreso a la televisión

Mariana Fabbiani regresa a la televisión luego de dos años sin estar al frente de la pantalla chica. Será con su clásico ciclo DDM y por la pantalla de América TV. En este sentido, Marcelo Tinelli, como director artístico del canal, fue el encargado de sellar el acuerdo.

Así, ambos se presentaron en exclusiva en LAM (América TV) para contar detalles de lo que se vendrá. "Es raro que yo la reciba a ella, está en su casa. Tiene más años en América que yo", comenzó expresando feliz Marcelo. "La verdad es que es una alegría volver a entrar a América. Me sentí muy bien", agregó la conductora.

Luego, Mariana contó lo que sintió estar tanto tiempo alejada de la pantalla. "Yo decía: ‘¿Para qué voy a volver?’. No estaba enojada con la tele, pero sí necesitaba volver un poco a mi. Fueron 27 años de no parar. Necesitaba reencontrarme un poco conmigo, estar en casa con mis hijos, cultivarme de otro tipo de cosas. Y así fue, fueron dos años en los que me nutrí un montón. Pero este es mi trabajo, la tele me gusta, la quiero, la extraño un poco, extraño la comunicación con la gente. Y en el último tiempo me empezó a picar de vuelta las ganas", contó.

"Me tomé mi descanso y estoy renovada, con muchas ganas de reencontrarme con el público. Y acá en este canal, que fui muy feliz. Y reencontarme con mucha gente que quiero. Acá hicimos RSM, que fue un éxito enorme, para mi carrera fue muy importante. Este es un canal que me trajo mucha alegría, donde crecí", agregó.

"Cuando Marcelo me llamó, yo estaba por otros caminos, y la verdad que me motivó a venir acá. Con él acá, por primera vez en América, con su proyecto. Me pareció que había mucho para hacer, un camino nuevo por recorrer", comentó Mariana sobre la propuesta que le acercó Tinelli.

Mariana Fabbiani y Marcelo Tinelli juntos en LAM.

Al ser consultados sobre cuándo será el regreso de DDM, respondieron: "Si fuera por mi, yo quisiera que debute el 5 de junio”, dijo Tinelli, pero Mariana dudó. "Una semanita después. Lo veo más para la segunda semana de junio, vamos a ver si primera o segunda", opinó Fabbiani.