Morena Rial vende a su perro: el argumento de su decisión y cuánto pide por la mascota

Tras su intensa rotación mediática ventilando polémicos detalles del vínculo con su padre, Morena Rial ahora volvió a quedar en el ojo de la tormenta por su decisión de vendera a su perro. La joven dio la razón por la que no pude seguir teniendo a su mascota y se desató la controversia.

La información fue dada desde la cuenta de Twitter de LAM, en donde compartieron un chat de Morena Rial ofreciendo su mascota de raza por un valor de 200 mil pesos, y argumentando que es menos de lo que pagó ella por el perrito.

"Y si sabés de alguien que lo quiera. Yo lo compré con papeles pero no lo puedo tener porque Fran es bruto, es blue merle, es hermoso. Me salió 230, pero a 200 lo dejo sin problema. Necesito que esté tranquilo y sea feliz, y acá Fran es chiquito y no entiende", argumentó Morena Rial sobre el motivo por el que no puede seguir teniendo al perro.

Morena Rial vende a su perro. Foto: Twitter @elejercitodelam.

No es la primera vez que la hija de Jorge Rial queda envuelta en una controversia por su vínculo con sus mascotas. Hace algunos meses, denunciaron que Morena Rial denunciaron que abandonó a sus tres perros, un salchica y dos bulldog francés, en la casa de una vecina.

Morena Rial en una de sus recientes apariciones en televisión hablando sobre su tormentosa relación con su padre. Foto: Captura TV.

Y hace algunos años, en 2018, se viralizó una foto del balcón de Morena Rial, y en la imagen se podía ver a sus perros sin resguardo y bajo el rayo del sol.