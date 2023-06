La icónica figura que ocupará el horario de Mirtha Legrand en El Trece

Tras varias temporadas con Mirtha Legrand como figura excluyente de las noches de sábados, El Trece apuesta en breve al desembarco de una icónica figura para cubrir el horario que tradicionalmente ocupó la máxima diva de la televisión argentina.

Desde Clarín y La Nacion aseguran que Sergio Lapegüe será el encargado de animar los sábados a la noche la pantalla de El Trece con una propuesta llamada El Galpón. También trascendió que Mica Lapegüe, hija del periodista, también sería de la partida así como también la banda musical de la que el conductor forma parte desde hace años.

De esta manera, las autoridades de El Trece confían en un formato de late night show para reemplazar el espacio que deja vacante Mirtha Legrand. "El concepto de galpón, aplicado a este caso, se refiere, desde lo narrativo, a que ése es el espacio para recibir a sus amigos, charlar, tocar con su banda (La LapeBand), picar algo, tomar un trago, divertirse, relajarse y distenderse", comentaron desde el entorno de Sergio Lapegüe.

Sergio Lapegüe sería la figura en la que confiaría El Trece para cubrir el espacio vacante de Mirtha Legrand. Foto: Instagram @sergiolapegue.

Si bien todavía no hay fecha de estreno para el mencionado ciclo, se sabe que sus contenidos de la propuesta de Sergio Lapegüe serán muy diferentes a los de Mirtha Legrand, ya que en lugar de poner a la política en el centro de la escena, la médula pasrá por un tono amable repartido entre entrevistas a invitados y divertidas anécdotas.

Sergio Lapegüe junto a los integrantes de su banda. Foto: Instagram @lapeband.

Luego de que las negociaciones entre la producción de Legrand y El Trece llegaran a un punto sin retorno, se especuló con un posible desembarco de la legendaria conductora en canal América. Sin embargo, desde Socios del Espectáculo (El Trece) aseguraron que tal situación no sería posible por cuestiones ideológicas. "Habían avanzado bastante las negociaciones con América para que Mirtha desemboque allí, pero hay alguna tirantez por la bajada política sobre los temas que sí, los temas que no, los invitados que sí y los que no. Eso hoy traba un poco y ha enfriado negociaciones que estaban bastante avanzadas con el canal", aseguró recientemente Rodrigo Lussich.