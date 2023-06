¿Estaba enojado? Esto fue lo que dijo Ricardo Darín sobre otra película que estuvo nominada al Oscar

Ricardo Darín fue claro cuando dijo que a Argentina, 1985 no le robaron en los Premios Oscar, sino que Sin novedad en el frente ganó bien. No obstante, el prestigioso actor argentino aclaró que la película alemana no es mejor que la dirigida por Santiago Mitre. “Es otra cosa”, indicó al respecto.

Ricardo Darín y sus sensaciones encontradas por la derrota de Argentina, 1985 en los Premios Oscar

El panorama se presentó desfavorable desde un principio. Que Argentina, 1985 compitiese en los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película en Habla No Inglesa con un film que acumulaba en total 9 nominaciones, entre ellas a Mejor Película, hacían entender que la obra de Santiago Mitre lejos estaba de ser la favorita.

Director y protagonista: Santiago Mitre habla con Ricardo Darín en el set de grabación - Fuente: Instagram Argentina, 1985 (/argentina.1985)

Y si bien Ricardo Darín lo sabía muy bien, aún así mantenía ciertas esperanzas, las cuales crecieron cuando vio que Antonio Banderas y Salma Hayek (dos representantes de Latinoamérica) presentarían la categoría. “Nos habíamos dado mucha manija y fue una especie de decepción”, dijo entonces el protagonista de El hijo de la novia y El secreto de sus ojos, quien también agregó que “ganó una gran película”, en referencia a la cinta alemana Sin novedad en el frente.

Esto es lo que dijo Ricardo Darín sobre Sin novedad en el frente, la película alemana que le ganó a Argentina, 1985

Semanas después de lo que fue la entrega de los Premios Oscar, y ya de vuelta en el país, Ricardo Darín estuvo de visita en ESPN Playroom, el ciclo que conduce Migue Granados. Allí habló de varios temas, entre ellos la derrota de Argentina, 1985 en los premios que entrega la Academia estadounidense. “No nos robaron: ganaron”, dijo ante todo Darín, dando a entender que no es injusto que la película alemana se haya quedado con la estatuilla.

Eso sí: Ricardo aclaró que la misma “no es mejor que Argentina, 1985”. En este sentido, se animó a comparar Sin novedad en el frente con Todo en todas partes al mismo tiempo, la gran ganadora de la noche. El actor de 66 años se refirió a esta última como una película de “mucha edición” y “buenas actuaciones”, aunque aclaró que no la pudo terminar de ver, cosa que sí logró con el film alemán.

Para finalizar, Darín también habló de lo que sintió cuando vio que Argentina, 1985 se quedaba sin la estatuilla del Oscar. “Me quise hacer el harakiri. Ahí se te viene el mundo abajo por todo lo que estuviste remando durante tanto tiempo”, dijo con claridad.