Quién es Jackie Pato, la mujer a la que Morena Rial considera como su segunda mamá

Hace varias semanas que Morena Rial decidió prender el ventilador y sacar a la luz todas las propias miserias familiares. Entre tanta angustia y bronca, hay alguien en quien se está aferrando: Jackie Pato, a quien considera su segunda mamá.



En LAM pasaron un informe sobre la relación de Morena Rial con la figura materna. Sucede que fue adoptada por Jorge Rial y Silvia D’Auro cuando era una niña, dado que su madre biológica no podía cuidarla por razones económicas.



En dicho informe, se resume que la vida de la joven fue buscar esa figura materna en muchas mujeres del medio, como Nazarena Vélez y hasta Natacha Jaitt, dado que nunca la pudo encontrar en Silvia D’Auro. “Casi nada trato de repetir. Todo era castigo. Silvia era completamente todo lo negativo de una madre”, comentó alguna vez la hija de Jorge Rial.



En ese contexto de angustia profunda, Morena Rial encontró en una Jackie Pato esa figura que tanto necesitó siempre. “Tenemos una relación de madre a hija, pero sin título. La gente me pregunta si soy la madre biológica y la respuesta es no. Yo soy de esas personas que no utiliza los títulos, porque no se necesitan títulos para querer a una persona. Yo quiero a Morena como a una hija y ella me quiere como a una mamá”, expresó la empresaria uruguaya.



Desde que su nombre se instaló en los medios, Jackie Pato recibió muchos mensajes en sus redes sociales, muchos de ellos hirientes, según contó, y por eso grabó un video en el que hizo un fuerte descargo.



“Voy a hablar de un tema por única vez y no es en un tono prepotente, pero sí en un tono lastimoso. Porque me han escrito barbaridades. Está ‘la verdad, ‘tu verdad’ y ‘mi verdad’, pero la verdad es una sola, que nadie la sabe, pero opinar, lastimar y hacer bullying es gratis. Las redes también son gratis. Ojalá les cobraran por todo ese daño que hacen. Ahí habría muchos calladitos”, remarcó Jackie Pato.

Jackie Pato y Morena Rial. Foto: @jackie.pato.



“Me dicen: ‘¿Por qué no vas vos y te encargás de Morena?’. No puedo salir de los Estados Unidos. Estoy haciendo un cambio de status y no puedo salir, sino estaría allí, en la Argentina, con ella. Nadie es quien para señalarme con el dedo y decirme qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer”, agregó la empresaria. “Estoy bloqueando gente. El que habla mal de Morena será bloqueado. Si opinan, opinen con propiedad, porque están haciendo bullying. Y el bullying causa estragos en las personas”, sostuvo.



Por último, criticó el rol de los medios en el conflicto familiar entre Morena y Jorge Rial. “A toda la prensa que me pide el nombre y hasta el teléfono de la madre biológica de Morena. Yo estoy afuera de todo eso, porque yo estoy para cuidar a Morena. Y ustedes están para hacer marketing y usar a una chica a la que están haciendo pelota”, cerró Jackie Pato.

Jackie Pato, la madre del corazón de Morena Rial. Foto: @jackie.pato.