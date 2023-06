Sofía Martínez se suma a un programa con Iván de Pineda

Mientras Iván De Pineda sigue apareciendo en la pantalla en las repeticiones de Pasapalabra, un nuevo proyecto de Telefe lo tendrá como conductor junto a una periodista deportiva que se hizo famosa en el Mundial de Qatar al emocionar a Lionel Messi después de un partido.

Hablamos de Sofía Martínez, la joven profesional que se luce en la TV Pública y en Urbana Play, quien sería, según informó Teleavisador vía Twitter, la figura que el canal de las pelotas habría elegido para esta nueva vuelta de Iván De Pineda a la televisión.

Iván De Pineda volverá a la pantalla de Telefe. Captura TV

El programa es Escape perfecto, un formato de juegos que condujo el Chino Leunis junto a Ivana Nadal y es una fórmula probada para Telefe, que apuesta mucho a esta nueva dupla en un año que arrancó complicado para la emisora a raíz de la denuncia a Jey Mammon y la investigación que involucra a Marley, dos de sus conductores estrella.

En tanto, el ciclo que signará el regreso de De Pineda a la conducción todavía se encontraría en fase de pre-producción, con lo cual ni el canal ni las figuras convocadas salieron a hablar de manera pública al respecto. Habrá que esperar a que el proyecto madure.

Sofía Martínez en China, en el marco del amistoso de la Scaloneta. Instagram Sofi Martínez.

Cabe detacar que con Escape perfecto Iván De Pineda volverá a la pantalla chica luego de varios amagues. Cabe recordar que el nombre del modelo, comodín de Telefe, sonó fuerte para ocupar el vacío que dejó Gerardo Rozín en La Peña de Morfi tras su muerte, en marzo de 2022. Luego, se volvió a especular con que podría ser el conductor de MasterChef, lugar que se ganó Wanda Nara.

El año de Sofi Martínez

Por lo pronto, esta será una gran oportunidad para Sofía Martínez para coronar el año en el que se hizo famosa por emocionar con sus palabras al capitán de la Selección Nacional, a quien volvió a entrevistar en el marco de un partido amistoso en China y que en los últimos días volvió a ser noticia porque Coco Basile la “echó” del vestuario tras la despedida a Juan Román Riquelme.

"Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio. Porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar. Efectivamente, él no sabía que iba a entrar. Y también es cierto que su concepción es de otros días y es para respetar”, dijo Sofi en Perros de la calle luego del tenso momento.

Sofi Martínez junto a Leo Messi en China. Instagram Sofi Martínez

“Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien", cerró.