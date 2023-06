El tenso cruce entre Dady Brieva y Carlos Maslatón en Duro de Domar

La tensión se hizo presente el pasado viernes en una emisión especial de "Duro de Domar", programa emitido por C5N. El humorista y actual conductor de "Peronismo Para Todos" (PPT), Dady Brieva; y el abogado y militante de La Libertad Avanza, Carlos Maslatón, participaron en el ciclo conducido por Pablo Duggan.

Las cosas se salieron de control cuando el abogado puso al comediante de Midachi entre la "espada y la pared". "Estimado Dady: quiero que visualices por un momento el periodo político argentino 2023-2027" empezó diciendo Carlos Maslatón.

Acto seguido, desafió a Dady Brieva: "Te voy a dar cuatro opciones de posibles presidentes y yo quiero que me digas cuál es el que más te haría sufrir y el que menos: Larreta, Bullrich, Milei o Massa".

Dady Brieva comenzó poniendo "peros" en su respuesta, no obstante Carlos Maslatón insistió en que le brindara una contestación mucho más precisa. "La verdad que ninguno, todos me hacen mal, porque no es individual. Me haces acordar a Neustadt, una vez que dijo en esas falsas opciones que planteaba él, muy inteligentemente, 'Menem o los militares'", argumentó el humorista.

Dady Brieva tuvo que enfrentarse a la pregunta de Carlos Maslatón. Créditos: captura de pantalla.

Rápidamente, Maslatón lo señaló de estar "muy bearish". "Vos recién hablabas de la edad que vas a tener. Los próximos años que vas a vivir van a ser una Argentina para arriba espectácular. No te pongas negativo. No hay que regalarle el país a Juntos por el Cambio. Los que armaron este quilombo fueron ellos" fue la réplica que le hizo el abogado a Dady Brieva.

Y añadió: "Si el Peronismo pierde este año le va a estar entregando a Juntos por el Cambio un país arreglado en desarrollo y crecimiento y es una locura". A Brieva no le quedó otra que dar el brazo a torcer y reconocer las razones de Carlos Maslatón.