Pía Slapka confesó de dónde viene la guerra con Luli Fernández

Un rumor sorprendió al universo de la farándula durante el verano. Principalmente por el protagonista, que era Benjamín Vicuña, recientemente separado, y porque lo vinculaba con una famosa como Pía Slapka. Una teoría que languideció rápidamente.

La presunción de una química amorosa, que habría comenzado en un evento en Cariló, salió de la voz de Luli Fernández, quien se animó a lanzar la información en Socios del espectáculo. Así se creó una tirantez entre las modelos, que perdura hasta la actualidad.

Pía abordó aquella situación en la visita al ciclo de El Trece que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y ahí terminó por revelar que todo se remonta a varios años atrás, a una circunstancia que se creó entre ellas y que nunca se subsanó.

Lussich la introdujo con una ironía picante: "Como te darás cuenta, esperamos que se vaya Luli Fernández del panel para invitarte y evitar quilombos". Eso derivó en la respuesta de Slapka: "Lo que pasó con el rumor del romance y que Luli lo tiró acá, es que a mí me llamó la atención es que con Luli nos conocemos hace muchos años”.

Sobre los factores que le molestaron de esa información vertida al aire, la blonda añadió: “Trabajamos en la moda, estamos en la misma agencia, pero me sorprendió que no me mandó un mensaje antes, preguntándome si era cierto lo del rumor con Benjamín Vicuña".

Pía contó por qué no se lleva con Luli Fernández.

En definitiva, la ahora conductora de El Nueve, donde comparte los fines de semana un ciclo con Tomás Dente, recordó el punto original de su enemistad con Luli. “Yo no tengo tengo amigos en el medio, no era amiga de Luli tampoco. Tuvimos un ida y vuelta, ella me mandó un audio, estaba un poco enojadita”, arancó.

Y así narró el problema: “Estaba un poco enojada cuando hablé de ella en La Tarde del 9 en un tono jocoso y entiendo que a veces eso hiere la susceptibilidad de alguien. Cuando dije que no me caía muy bien”. Sobre la reacción de Fernández, Pía agregó: “Me mandó un audio y ahí tuvimos un intercambio, le dije lo que pensaba, después le mandé el último audio y me clavó el visto”.