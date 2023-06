Con una sugerente foto, Sofía Jujuy Jiménez se burló de la infidelidad de su novio

Sofía Jujuy Jiménez decidió ponerle fin a su romance con Bautista Bello luego que lo descubriera siéndole infiel en Brasil. El día jueves, la modelo compartió unas imágenes en sus redes sociales donde se puede ver al polista a los besos con una mujer en un boliche de Río de Janeiro.

Enterada de lo sucedido, Jujuy descargó toda su bronca en las redes. "Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme. Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!", comentó en uno de los tantos posteos que compartió desde su cuenta de Instagram.

"Las abrazo y agradezco todo el amor que me están mandando, no lo puedo creer. Confío más que nunca y literal elijo creer que todo pasa por algo", agregó, tratando de ser positiva.

Sofía Jujuy Jiménez.

Luego, reveló cuáles eran los planes a futuro que tenía juntos. "Pensando en ser padres juntos, en armar una familia. El regalón de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa, ¿de verdad? ¿Así es cómo se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad, Bau?", concluyó.

Para finalizar, dejó de lado por un rato la tristeza y compartió algo de humor e ironía en este complejo momento que transita. La morocha compartió una foto de una cabra con grandes cuernos, haciendo referencia a la infidelidad y escribió en tono jocoso: "Aquí posando muy diosas con mi amiga que vine a visitar a Menorca".