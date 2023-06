A pesar de las cirugías, Morena Rial confesó por qué no está conforme con su cuerpo

Cansada de las críticas y de los mensajes malintencionados, Morena Rial salió al cruce de quienes cuestionan su aspecto y le remarcan que se hizo varias cirugías estéticas que no habrían dado resultado, según esa mirada.



En las redes sociales, hubo muchos mensajes y comentarios en los que se debatía sobre la eficacia del bypass gástrico que se realizó en el año 2016. Pero no sólo eso, también señalaron la cantidad de cirugías estéticas a las que se sometió posteriormente, a modo de burla.



Ante estas situaciones y comentarios que, lógicamente, le termina llegando de alguna u otra manera, Morena Rial decidió salir al cruce y a realizar un fuerte descargo para explicar por qué no se siente feliz y conforme con su cuerpo.

Morena Rial explicó por qué no está conforme con su cuerpo. Foto: captura de TV.



En su visita al programa A La Tarde, Morena Rial contó que sufrió bullying cuando era chica, no sólo en la escuela y en los lugares comunes con chicos de su edad, sino también en su casa. Y señaló con nombre y apellido a la persona responsable.



“Hoy en día no tengo el mejor cuerpo, pero que yo me sienta fea es por culpa de ella, Silvia D’Auro. Me sentaba en la punta de la mesa a ver ‘Cuestión de Peso’ y me decía que si seguía comiendo iba a terminar así”, confesó Morena Rial.



“Hasta llegué a plantearme y preguntarle para qué nos adoptó. ¿Qué hizo? Me tiró con un sifón de soda”, agregó la hija de Jorge Rial, a quien dejó de criticarlo por un momento para ocuparse de disparar contra su madre adoptiva.

Morena Rial culpó a Silvia D'Auro por la disconformidad con su cuerpo. Foto: @moreerial.



El descargo de Morena Rial sobre la disconformidad con su cuerpo comenzó, tal vez, hace unos años, con un profundo posteo en Instagram. “Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada, me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detrás de alguien”, había expresado.



“Me abrazo todas esas veces que sonrío al ver una foto mía en lugar de llorar. Sí, sucedía. Lo hacía. Posiblemente creer tenga que ver con ser más fuerte, aunque me gusta darme el mérito por eso. Ni los demás ni los años ni el tiempo. Fui yo”, agregó.