El mal momento que vivió Lali Espósito en Francia

Lali Espósito se encuentra en Europa como parte de su gira por el viejo continente, denominada Lali Tour Europa 2023. Sin dudas esto para ella es algo soñado, buscando seguir consolidándose a nivel mundial. Sin embargo, en su primera parada en Francia pasó un mal momento y decidió descargarse en sus redes.

Desde finales de esta semana y hasta el 2 de septiembre, Lali Espósito estará presentándose en diferentes escenarios de Europa para seguir impulsando su ya gigantesca carrera. Sin embargo, el inicio de este tour no salió de la mejor manera.

Así será el Tour de Lali Espósito por Europa.

La cantante se presentó este viernes 23 en la ciudad francesa de Vienne, Francia, aunque no con los mejores resultados. Esto alteró su humor y no dudó en confesarlo en su Twitter.

¿Qué pasó? Según detalló la intérprete de Disciplina, este viernes su presentación en el festival Vive Latino tuvo que padecer algunos inconvenientes técnicos y el show no salió como ella lo esperaba.

"La pasé como el orto por problemas técnicos y de sonido en el show de hoy. Pero no importa. Jaja. Le damos pa´ delante que recién empieza esta locura. Increíble la onda total con la que me recibió el público. Hasta la próxima, Francia. Gracias", escribió en sus redes, visiblemente enfadada por lo sucedido pero agradecida por sus fans.

Pero, como bien explicó a continuación, Lali Espósito tendrá que pasar rápido de página ya que este sábado por la noche volverá a tener una nueva presentación visitando Suiza. "Mañana nos vamos a Suiza con el LALItour, bebés", dijo.

El posteo de Lali Espósito contando el mal momento que pasó en Vienne.

Tras este descargo, la cantante se dirigió a sus fanáticos y también explicó que no pudo cumplir con todo lo pautado. “No pude hacer el vivo que les dije. No me puten. Jajaja prometo hacerlo en estos días yes or yes”, escribió más adelante.

Como es obvio, Lali Espósito no tardó en recibir el apoyo de todos sus seguidores. Entre los muchos mensajes que recibió, varios le marcaron que ella no podía controlar todo y resaltaban su talento, además de lo excelente que representa al país en cada presentación que realiza fuera de Argentina.