Revelaron cómo hará Morena Rial para viajar a Estados Unidos sin dinero ni trabajo

No pasa un día en las últimas semanas en el que Morena Rial no esté en boca de todos, ya sea por su escandalosa pelea familiar y mediática con su padre, Jorge Rial, o por críticas por ella misma.



En los últimos días, la hija del conductor y periodista fue muy criticada en las redes sociales por darse ciertos lujos sin tener dinero ni un empleo fijo, como por ejemplo viajes al exterior, más precisamente a Estados Unidos.



Hace rato ya que Morena Rial decidió ir con todo contra su padre y no detuvo prácticamente ni un día su recorrido por los canales de televisión dando entrevistas contando intimidades familiares y lanzando acusaciones.

Morena Rial viajará a Estados Unidos sin tener dinero ni empleo.



Por esta razón, una de las decisiones que tomó un cansado Jorge Rial fue no sólo dejar de pagarle la lujosa e imponente casa en la que vivía en Córdoba, sino también cortarle las tarjetas de crédito.



Sin embargo, a pesar de todas estas complicaciones económicas, Morena Rial se podrá dar un lujo en los próximos días: se tomará un descanso y se irá a Estados Unidos, acompañada por su abogado, Alejandro Cipolla.

Morena Rial y Jacqueline Patoka.



En este contexto, Ángel de Brito contó en LAM que el viaje a Estados Unidos a Morena Rial no le costará absolutamente nada, dado que fue invitada por Jacqueline Patoka, la empresaria uruguaya a la que considera su madre del corazón.



Incluso, fue la misma Jacqueline Patoka, responsable del área de entretenimiento y asuntos gubernamentales del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, quien le entregó en el 2022 un diploma por su “brillante trayectoria profesional”.