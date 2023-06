El desgarrador posteo que hizo Sofía Jujuy Jiménez al enterarse de la infidelidad de su exnovio

Sofía Jujuy Jiménez está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. La modelo viajó a Croacia a filmar "The Challenge" y se alejó de su teléfono, ya que no podía utilizarlo por el programa. Cuando Jujuy volvió a las redes sociales se enteró de lo peor: Bautista Bello, su actual expareja, le fue infiel durante un viaje a Brasil.

La periodista de espectáculos "Pochi", en su cuenta de Instagram @Gossipeame, fue la que dio a conocer las fotos de Bello con otra mujer durante su travesía por el país vecino. Las mismas recorrieron todo el Internet hasta llegar a las manos de Sofía Jiménez.

Pochi de Gossipeame fue quien reveló las fotos de la traición de Bautista Bello hacia Sofía Jujuy Jiménez. Créditos: captura de pantalla.

La influencer expresó a través de Instagram (@Sofijuok) su tristeza frente a lo ocurrido: "La verdad que estoy rota. Estoy partida al medio, desilucionadísima y en shock también" comenzó diciendo la comunicadora social.

"Les juro que parece una película de terror. Agarro mi celular y veo todas estas cosas. No lo puedo creer" declaró la conductora.

Horas después, Sofía Jiménez reapareció en Instagram con un fuerte descargo contra Bautista Bello. "Así como el mar y su energía transformadora elijo conectar con ese no se que TAN sanador que tiene. Se que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme" fueron las primeras palabras de la modelo.

Y agregó: "Claramente hoy no entiendo que ni por que me está pasando esto, se siente tan doloroso por dentro, y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Se que muchas me entienden! Las abrazo y agradezco toooooodo el amor que me están mandando. No lo puedo creer. Confío más que nunca y lit (literal) #ElijoCreer que tooooodo pasa por algo...Pensando en ser padres juntos, armar una familia, el regalón de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa...¿de verdad?"

"¿Así es como se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad, Bau? Y Jr. lo que lo voy a extrañar... perdón, ¡sigo sin entender! Ojalá muchos hombres también lean esto y ¡¡¡APRENDAN DE UNA VEZ QUE LO VALIOSO SE CUIDA!!! ¡QUE LAS MENTIRAS LASTIMAN Y QUE CON LAS TRAICIONES NO HAY VUELTA ATRAS! Voy a intentar dormir, pero una vez más GRAAAAAACIAS por explotarme el celular de amor, gracias de corazón!", concluyó con profundo dolor Sofía Jiménez.