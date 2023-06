Por cuántos millones demandó Estefi Berardi a Yanina Latorre: "El show de la patética"

Estefanía Berardi volvió a ser la protagonista de una nueva emisión de LAM (América), pero en esta oportunidad fue la última. Si, aunque la panelista había confirmado su desvinculación del programa que conduce Ángel de Brito a partir de julio, este miércoles decidió que sería su despedida. Y lo hizo a lo grande: abandonó el programa y se encerró en su camarín a tomar mate.

Todo comenzó cuando se comenzó a discutir la querella penal que Estefi le inició a Sofía Aldrey, ex pareja de Fede Bal, y a Yanina Latorre por la filtración de supuestos chats de Berardi con el hijo de Carmen Barbieri. Tras dejar en claro que no podía hablar del tema por pedido de su abogado, la panelista abandonó el estudio.

Estefanía Berardi.

"No puedo hablar del tema", remarcó, cuando el conductor le preguntó sobre las demandas. "Leguizamón (su abogado) no me deja hablar del tema. Los abogados de Sofía pidieron que no se haga público el tema, yo firmé un papel. Hagan el tema si quieren, yo salgo a tomar unos matecitos que todavía no merendé y vuelvo", disparó.

Mientras, sus compañeras la criticaban duramente, especialmente de Latorre. "Esto es un show patético, se escapó como una rata porque no puede dar la cara. Busca prensa. Nunca en la vida tomó mate en el estudio, es penoso".

Finalmente, de Brito se refirió a las querellas que inició Berardi. "Con respecto a las querellas penales son dos. Una para Sofía y otra para Yanina. En el caso de Sofía, fueron a mediación con Estefi y ella alegó que no podía contar lo que pasaba. Sofía desconoce los chats en la Justicia y Estefi dice que son falsos. Sofía negó haberlos filtrado", comenzó explicando.

"Tanto a Sofía como a Yanina le están pidiendo una reparación de 100 mil dólares", agregó el conductor. "Ahora entiendo el show de la patética", expresó entre risas Latorre al escuchar la suma millonaria.