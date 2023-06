Marcelo Longobardi reveló el verdadero motivo de su salida de CNN

No fue agradable el proceso de Marcelo Longobardi en CNN. El histórico periodista radial se encontró con una realidad disímil a la esperada en la cadena, por lo cual decidió apurar su retorno a los medios tradicionales nacionales.

La salida no fue para nada sencilla para el ahora conductor de Radio Rivadavia, quien había dejado varias sensaciones sobre lo que fue su estadía, donde habló precisamente de “situaciones muy complejas y muy tortuosas”.

Luego de la resonante partida y las acusaciones de una supuesta amenaza de muerte de Marcelo González, el propio director de CNN Radio salió a desmentir: “Bajo ningún punto de vista existe una amenaza. Mi camino es de trabajo y nunca caería en eso. Nunca amenacé a nadie”.

En esta oportunidad, Longobardi habló en exclusiva con Contacto Digital y retomó algunas cuestiones vinculadas al medio internacional y su paso poco agradable, en contra de lo que él había considerado una buena opción para darle un cierre a su exitosa carrera.

“Terminar una carrera en un medio internacional de gran envergadura es un destino o un final importante, siendo que no hay muchos argentinos en cadenas internacionales”, comenzó relatando el periodista sobre una historia que cambió drásticamente.

Por su parte, también analizó el presente de los medios de comunicación en norteamérica que no dista demasiado de lo que sucede a nivel nacional. “CNN está en un proceso de colapso y eso no estaba en mis planes cuando acordé con la cadena en diciembre del 2021”, sostuvo.

Marcelo Longobardi continuó con su relato: “Comenzó un proceso muy triste y muy hostil de desguace dentro de la compañía por lo tanto yo decidí tomar distancia porque no me gustó lo que estaba viendo. CNN no es lo que era, ni en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni a nivel global”.

Por último el conductor de “Esta Mañana”se despachó con crudeza: “Es una compañía que está en un declive muy dramático, con escenas que yo he visto y que, en algún momento, voy a contar. Porque mi ejemplo es muy elocuente sobre lo que está pasando con los medios en el mundo”.