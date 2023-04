El argumento con el que Marcelo Longobardi derribó una polémica propuesta de Javier Milei

En su programa radial Esta mañana (Radio Rivadavia), Marcelo Longobardi cuestionó en duros términos una polémica propuesta que hizo Javier Milei en el Foro de Llao Llao. El precandidato presidencial habló sobre la necesidad de un "ordenamiento ideológico" del país, y el periodista le puso los puntos.

Frente a un grupo de empresarios nacionales, Javier Milei expresó concretamente: "La política les debe a los argentinos un ordenamiento ideológico para que la gente sepa a quién vota”. Y antes, el candidato de La Libertad Avanza había interpelado: “No puedo hablar con los radicales, que son la Internacional Socialista, o con la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda. No puedo convivir con el ala blanda del Pro, que son kirchneristas de buenos modales. En la lógica de la democracia eso debería estar separado”.

Javier Milei postuló la necesidad de un "ordenamiento ideológico" del país. Foto: Prensa La Libertad Avanza.

Por su parte, Marcelo Longobardi primero relativizó la posibilidad de que Argentina dolarice su economía tal como lo pretende Javer Milei, y después el conductor remarcó: “Él dice que no necesita el Congreso para aprobar leyes, y postuló algo que podríamos llamar democracia directa, una consulta popular que sustituya al Parlamento”.

En tanto que sobre la polémica propuesta de "ordenamiento ideológico" que postula Milei, Longobardi reflexionó: "Dijo algo que me pareció muy importante, no por lo bueno sino para entender a Milei: él planteó que la Argentina ‘debe ir a un ordenamiento ideológico’; dijo que lo primero que hay que hacer es ordenar a las personas por su ideología. Con independencia del éxito político que tiene Milei al criticar a la casta y decir que son todos chorros, que los empresarios son prebendarios y los periodistas todos corruptos, la idea de reordenar a las personas de acuerdo a la ideología, me parece, es mi opinión personal, que es una visión anacrónica y al misma tiempo estática de la política”.

Marcelo Longobardi interpeló una controversial propuesta de Javier Milei. Foto: Captura TV.

Siguiendo con su argumento en contra de la propuesta de Javier Milei, Marcelo Longobardi explicó: “Dividir a la gente por ideología es una visión clasista de la vida pública de un país, en vez de clasificar a las personas por su condición social, nivel de ingresos o por su origen, etcétera, la dividís por su ideología, entonces todos los que están en un lado, son unos hijos de su madre, porque son todos comunistas, ¿y ahí que hacemos? ¿Le ponés un cartel a cada uno? La gracia de la modernidad es justamente lo heterogéneo, y que uno pueda combinar elementos de diversas fuentes ideológicas, porque en este punto, ¿qué cosa es Milei? Es tan dogmático como los marxistas; están los marxistas teóricos que en la práctica son inviables, y están los seguidores de Hayek que son la contracara de los marxistas, eso es Milei. Son dos posturas teóricas, pero en el medio, por suerte, la vida es muy colorida”.