La definición sorpresiva de Marcela Kloosterboer sobre su marido: “Él es…”

Si hay alguien que evita los medios es Marcela Kloosterboer. La actriz, a pesar de ser una personalidad por demás reconocida, intenta esquivar cualquier tipo de polémica y mantenerse alejada de los programas de espectáculos.

Si bien su profesión la posiciona eventualmente frente a los flashes, desde que contrajo matrimonio con Fernando Sieling en 2014, su perfil mediático bajó considerablemente, incluso cuando las versiones de un brote sicótico de su esposo hicieron eco en los medios.

En aquel difícil cierre del 2016, el ex jugador de rugby estuvo internado en la área de salud mental del Hospital Italiano y, mientras desde su entorno hablaban de un cuadro de estrés, desde los medios afirmaban que había tenido un brote sicótico, incluso con algunas reacciones violentas dentro del nosocomio.

Con respecto a esa situación y la persecución mediática, también había dejado su opinión: “Con los años aprendí que si uno se queda callado y no dice nada, a los pocos días la noticia pasa y aparece otra. Así que si no te querés meter, no tenés que alimentar la situación”.

Pero esta vez Kloosterboer sí decidió salir en los medios, más precisamente en Implacables, para hablar un poco de su participación en “Un plan perfecto”, obra que comparte con Pedro Alfonso y Paula Cháves, aunque también deslizó algún comentario sobre su relación con su marido e hijos.

Ante la consulta sobre cómo llevan la profesión y si lo entienden los pequeños Juana y Otto, Marcela detalló: “Juana me hace planteos, el otro día me preguntó si otra vez iba a ir al teatro y acotó que en los fines de semana no se trabaja”.

“Pero ya se van acostumbrando, y se quedan con mi marido que es un padrazo, y es lo mismo que si estuvieran conmigo. A veces se quedan conmigo y otras con él. Y me parece que viene bien, también, porque yo soy bastante pegote con los dos”, concluyó.

La actriz, esta vez, volvió a presentarse en los medios, mientras disfruta de esta nueva etapa en la que convergen sus dos grandes amores, primero la familia y, después, su profesión.