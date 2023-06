Luis Ventura reveló la verdad de su histórica pelea con Gerardo Sofovich

Durante años se prodigaron una relación amistosa, de empatía, de extrema cercanía hasta que algo explotó por los aires y se trenzaron en un conflicto que escaló hasta instancias judiciales. Siempre quedó latente el verdadero origen de la pelea entre Luis Ventura y Gerardo Sofovich.

El hombre de América sacó a relucir ese recuerdo, a raíz de una consulta en A la tarde de la idiosincrasia de su profunda amistad con Jorge Rial, que se entrelazó con el tema de la semana, que refiere al supuesto homenaje que le harían al ex Intruso en los Martín Fierro.

En definitiva, Luis trató de retratar el grado de confianza que alcanzó con Rial con una anécdota que se articula con Sofovich. "Él estaba peleado con Jorge Rial por una cuponera, se enoja y termina saliendo de América TV”, arrancó el panelista sobre la vivencia.

En la continuidad de ese relato, Ventura añadió:” Un domingo al mediodía me llama para invitarme a su cumpleaños y agrega que me quería llevar a Canal 9. Yo le expliqué que no podía y él creyó que era porque Rial, mi amigo, no me lo permitía”.

Así llegó al nudo del problema con Gerardo, dado que el periodista narró: “Le dije que no iba porque en ese canal estaba Viviana Canosa con una pareja con la que sabía que si me encontraba, terminábamos mal. No quería arruinarle el cumpleaños".

Ventura contó por qué se peleó con Sofovich.

Entonces, en cuanto al punto exacto, la circunstancia que detonó la “guerra” con Sofovich, Ventura admitió: "Gerardo me dijo que fuera, que estaba en la mesa con Carlos Menem... no le importaba nada. Pero no fui y ahí empezó todo. Lunes y martes siguiente me empieza a tirar con cualquier fruta, ese es el origen de mi pelea con Sofovich".