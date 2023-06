Damián Mahler, sobre Jurassic Park en concierto: "Hacemos un poco un homenaje al mundo de la ciencia ficción"

Este domingo, a las 19.30, se presentará Jurassic Park en concierto en el mítico estadio Luna Park. Esta propuesta contará con 75 músicos en escena y tendrá la dirección orquestal de Damián Mahler, uno de los más prestigiosos maestros de nuestro país.

La magia del cine de Steven Spielberg y la inigualable partitura de John Williams vuelven a la vida en el clásico de Universal Pictures, donde grandes y chicos podrán disfrutar el film en pantalla gigante mientras la banda sonora es interpretada en vivo.

"Es una película muy recordada por el público y hay una sonoridad en la cabeza ideal, perfecta. Hacemos un poco un homenaje al mundo de la ciencia ficción, de la fantasía", contó Damián Mahler en diálogo con MDZ.

La combinación de música en vivo y cine hará de este espectáculo algo inolvidable e imperdible, dándole una dimensión completamente nueva a la experiencia de ver la película.

Damián Mahler dirigirá la orquesta que tendrá 75 músicos en escena.

"Hacerlo en el Luna Park me genera nostalgia porque mi vida y los recuerdos más lindos de mi niñez tienen que ver con ese espacio y lugar. Es una alegría volver a entrar a ese templo sagrado", recuerda por lo exitoso que fue Drácula, el musical, uno de los tantos trabajos que dirigió su padre Ángel Mahler.

En este mismo escenario fue la experiencia de E.T.: The Extraterrestrial: In Concert, donde un estadio repleto vibró junto al clásico siendo también proyectado e interpretado en vivo.

"Vamos a seguir indagando en las películas musicalizadas en vivo. Con E.T. se vivió como una celebración de la película, fue una fiesta. El domingo será igual. No tenemos decidido cual será, pero estamos pensando en algunas opciones como Volver al futuro, Superman, entre otras, no lo hemos definido", anticipó Damián Mahler.

El director de la orquesta, de 35 años, tenía apenas 7 cuando estrenó Jurassic Park y si bien confesó no recordar la primera vez que la vio sí aseguró "haberla visto de grande y la música la tengo en el imaginario desde siempre. Esta película logra cautivar a algo que es más grande que el filme, que es la pasión y la curiosidad natural. Recuerdo ser muy chico y ver cómo el mundo de los dinosaurios me atrapaba". Jurassic Park en concierto será este domingo en el Luna Park con la dirección de Damián Mahler.





Ahora, el hecho de poder musicalizar y dirigir esta orquesta de 75 músicos, no solo lo retrotaerá a esos momentos de inocencia y pasión natural de la película en cuestión, sino que además tendrá el gran compromiso porque "cuándo vas ganando experiencia y haciendo más cosas sos consciente de lo que significa hacer este tipo de espectáculos. Es una responsabilidad muy grande ponerme enfrente de tantos musicos", cerró Damián Mahler que reconoció estar ansioso por el espectáculo de este domingo en el Luna Park.