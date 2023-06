La contundente decisión que tomó Morena Rial con su hermana Rocío

Harta de las declaraciones de su hermana, Rocío Rial decidió tomar cartas en el asunto y apuntó contra Morena Rial. "No me parece las cosas que anda hablando", aseguró durante un móvil en A la tarde (América TV) la hija de Jorge Rial.

"Dice cualquier mentira, pero me parece perfecto que hable de ella, pero ya hablar de mí, de mi historia. Por eso salió el bozal legal. No es un juicio, es un 'por favor a mí no me nombren, no mencionen mi historia'", aseguró Rocío indignada.

Jorge Rial junto a sus hijas Morena y Rocío.

Luego, tras la pregunta de cómo es su vínculo con su hermana, expresó: "Sinceramente me rompe mucho las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente. No me interesa ni un poco lo que tenga que decir. No importa cuánto perdón pidas después. De esto no se vuelve".

Como era de esperarse, la respuesta de Morena no se hizo esperar. "Me chupa tres huevos mi hermana. Para mí tampoco hay vuelta atrás en nuestra relación", disparó la joven en diálogo con A la tarde. "Ella sabe que nunca tuve feeling con ella", agregó.

Acto seguido, Morena le pidió a Roció que no opine más sobre ella. "Sé lo que hago y lo que no, que ella se meta en su vida, que demasiado depresiva está como para venir a romperme los huevos a mí. Le mando un beso y que siga siendo el perro de Rial", remarcó. "Dejaron de ser mi familia", expresó contundente para terminar.