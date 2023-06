¡Escándalo familiar! Antonella Menem salió a reclamar la herencia de su abuelo y apuntó contra Zulemita

Ya pasaron dos años del fallecimiento del ex presidente de la Nación Carlos Menem y ahora estalló la interna familiar por la herencia que salió a reclamar su nieta Antonella, hija de Carlos Menem Jr.



Antonella Menem, destapó la olla y salió a hablar de la pésima relación que mantienen ella y Carlitos con Zulema y Zulemita Menem, a quien acusan de negarles lo que les corresponde en concepto de herencia.



En una entrevista con Intrusos, la nieta de 35 años del ex mandatario contó cómo está la situación hoy en día y denunció que Zulemita Menem vendió propiedades sin la consulta familiar ni mucho menos la sucesión.

“Zulemita dice que sólo había 150 mil pesos en la cuenta bancaria de mi abuelo. Bueno, y después está el tema de la casa de Echeverría, las propiedades en La Rioja. Se vendió todo y sin hacer la sucesión”, comentó.



Asimismo, también hizo referencia a propiedades que, si bien no se vendieron aún, como fueron los casos citados en La Rioja, Antonella denunció que Zulemita Menem tiene testaferros.



“En Miami hay tres departamentos, los cuales están a nombre de amigos o testaferros de Zulemita. Ellos aprietan para que no hablemos. No me lo dicen directamente, pero yo me doy cuenta”, reveló la nieta del ex Presidente.

En tren de confesiones, Antonella Menem reiteró que nunca tuvo una buena relación con círculo más cercano a Carlos Menem, mucho menos después del fallecimiento de su padre, en aquel accidente aéreo de 1995.



“La concesionaria Toyota, que estaba en Libertador, también era de mi papá y se la terminó quedando ella a través de una transacción”, comentó Antonella Menem en la entrevista con Intrusos.