A dónde fueron de viaje Morena Rial y su abogado, el personaje más odiado por Jorge Rial

Definitivamente los dichos de Morena Rial sobre su padre, Jorge, encendieron la televisión y pusieron el foco en la extraña dinámica familiar, que tiene gran presencia mediática. La hija del conductor de Argenzuela no se guardó nada durante las últimas semanas y, como era de esperarse, la conflictiva situación llamó la atención de muchísimas figuras públicas, que salieron a opinar sobre el tema. Así también, proliferaron los rumores y Morena salió a contestar sobre la relación con su abogado, Alejando Cipolla, con quien se fue de viaje.

En la mañana del viernes, el profesional anunció que representará más a L-Gante, tras la decisión del músico de apartarlo de la defensa en la causa en su contra por privación ilegítima de la libertad. Luego, Morena mostró su apoyo de forma pública, ya que Cipolla también se desempeña como su abogado e, incluso, es padrino de su hijo Francesco.

Luego de que se conociera la noticia, la influencer compartió una foto de ambos en sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores. A la selfie, le sumó un sugerente escrito que rápidamente levantó las sospechas acerca de una posible relación: “Amor de mi existencia, vos sabés el amor que te tengo... los de afuera son de palo. El mejor siempre vas a ser vos por la calidad de persona y porque no tenés dos caras. Te amo siempre, mi amor”.

En A la tarde (América), Morena confesó que se irá de viaje junto a Cipolla, aunque negó que estén iniciando una relación amorosa. El destino elegido por la mediática y el profesional es Miami. Ni lentos ni perezosos, los panelistas y conductores indignaron: “¿Ahí puede haber amor también?”, le preguntó Karina Mazzocco, conductora del ciclo. Ante ello, la hija de Rial insistió: “No, no. Lo amo, es que es mi vida él. Nos queremos muchísimo”.

Luego, Morena lanzó una serie de detalles sobre cómo es el vínculo que la une a Cipolla: “Recién me hizo una videollamada desde el supermercado preguntándome qué acolchado comprar. Qué sé yo, amor, comprate el acolchado que se te cante”. La revelación ocasionó una serie de pícaros vítores, fuertes risas y sagaces repreguntas, ante la estoica sonrisa de lado de la influencer.

Incluso, Mazzocco miró el celular de Morena y, muy divertida, exclamó: “Las fotos que le manda... trompita le manda Cipolla”. Con la historia que la joven le dedicó a su abogado de fondo, llegó una nueva aclaración: “Salieron a decir que estoy de novia con él, no es mi novio. Me preguntó si combinaba un acolchado con el otro. Con el doctor nos llevamos bárbaro. Yo lo amo”.

El gracioso momento fue bien aprovechado para comparar la relación entre Morena y el profesional con el inicio de la relación entre Pampita y Roberto García Moritán, quienes ya llevan varios años de casados. Los panelistas recordaron que todo comenzó con el empresario y político argentino consultándole a la modelo sobre sus opiniones para la decoración de un departamento.

Cabe recordar que Jorge Rial parece albergar un desprecio particular por el abogado de su hija y, tras conocerse la decisión de LGante, el mediático escribió en una historia de Instagram: “Lo mejor que hizo L-Gante desde la session con Bizarrap”. La burla tras el despido no pasó desapercibida y Cipolla respondió con artillería pesada: “Como toda tu vida, Rial, hablás sin saber nada de la causa, ¡pero es algo que hiciste toda tu carrera. Aclaro que carrera fue lo que tuviste ¡Hoy sos la imagen del fracaso y todo lo que no se debe hacer! Saludos atentamente, doctor Alejandro Cipolla”.