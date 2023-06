Morena Rial reveló qué programa la obligaba a ver Silvia D'Auro para torturarla

En las últimas semanas, Morena Rial está repartiendo para todos lados. Primero arrancó con su papá, Jorge Rial, y ahora le llegó el turno a su madre adoptiva, Silvia D’Auro, a quien acusó de torturarla para que adelgazara.



En su visita a Polémica en el Bar, la hija del conductor continuó generando, justamente, más polémica en la intimidad familiar, luego de una pregunta de Marcela Tinayre sobre su hermana Rocío, quien, por ahora, sigue manteniendo el bajo perfil.



“¿Tu hermana Rocío está tan vulnerable como vos?”, le preguntó la conductora del programa de América. “Es calladita. Ella es ella. Está en otro mundo. Sufrió, pero no sé si tanto el bullying como yo. De chica me hicieron mucho bullying porque era gorda”, contó Morena Rial.

Morena Rial destrozó a Silvia D'Auro. Foto: @moreerial.



En ese momento, contó qué tipo de sufrimientos tuvo que padecer durante su infancia y su adolescencia. Habló de bullying, pero, sorprendentemente, contó que lo padecía puertas adentro de su casa.



“Me hice un by pass gástrico a los 16 años. Esas decisiones… Silvia me sentaba a mí en la mesa y me ponía a ver Cuestión de Peso en ese momento y me decía: ‘Si seguís comiendo, vas a quedar así. Era gente de 300 kilos”, relató Morena Rial.



“Me llevaban a la nutricionista desde que tenía 4 años. Pero no estaba mal”, agregó la joven, quien parece no detener su recorrida mediática en la que está aprovechando para decir todo lo que no dijo durante muchos años.

Morena Rial apuntó contra Silvia D'Auro. Foto: @moreerial.



Por último, hizo una revelación sobre la obsesión de su madre adoptiva, Silvia D’Auro, para mantener su figura y evitar subir de peso. En ese contexto, Morena Rial no tuvo ningún reparo y contar algunas intimidades.



“Ella tomaba pastillas para estar flaca. Y tenía un problema con eso. Se tomaba muchas pastillas a la mañana para estar flaca”, reveló la hija de Jorge Rial, quien por estos días se encuentra alejado del escándalo, instalado en Madrid.