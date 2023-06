A qué se dedica y dónde vive Lanchita Bissio, el ex VideoMatch

Sin dudas la aparición de VideoMatch en las pantallas le dio un nuevo sentido a la televisión argentina, desde su característica humorística, siempre coqueteando con temas de actualidad como el deporte o la política. El programa histórico de los 90´ también sirvió como plataforma para varias personalidades que crecieron de la mano de Marcelo Tinelli.

Uno de esos casos fue el del periodista, especializado en motonáutica, Ricardo “Lanchita" Bissio que incursionó en el programa con los fines específicos de dedicarse a la columna de deportes, aunque con el transcurso del tiempo ese rol fue mutando.

Su vínculo con la motonáutica y, principalmente con Daniel Scioli, lo llevó a ser considerado en los comienzos del ciclo para ahondar en ese mundo: “La producción me pidió material, que yo no tenía, así que me fui a lo de Daniel Scioli y el me prestó unas cintas que había traído de Estado Unidos".

Con el pasar de los años, el ciclo fue cambiando su esencia, para dedicarse de lleno al humor de los sketches y las cámaras ocultas y de la misma manera, varios integrantes mayormente vinculados al deporte, perdieron terreno.

Así fue el caso de Gonzalo Bonadeo, Osvaldo Principi o el mismo Lanchita Bissio que volvió a sus orígenes lejos de Telefe. En la actualidad, el periodista de 67 años continúa abordando la profesión, desde su programa radial “El Bissio de la mañana”.

Hoy su vida está lejos de los grandes flashes. Lanchita está radicado en la localidad cordobesa de San Antonio, disfruta de hacer radio y principalmente, pasar tiempo con su familia. Incluso sus últimas apariciones en televisión giraron en torno a cuestiones ajenas, como fue la problemática de los fuegos descontrolados que afectaron peligrosamente la zona.

Por otro lado, Bissio tuvo un breve paso por Socios del Espectáculo, donde habló de su ex compañero Tato Medina, denunciado por maltratos en un centro terapéutico.

“Lo loco es que el Tato el único problema que tenía era con la Coca y las hamburguesas (..) fue utilizado como un chivo expiatorio”, había declarado en esa oportunidad. Hoy el periodista elige hacer lo que le gusta, en su ciudad, lejos de las polémicas.