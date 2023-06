Julieta Nair Calvo reveló cómo fue su frustrada relación con un jugador de Independiente: “Se le rompió el celular”

Si bien en la actualidad tiene un presente diferente y muy feliz con la llegada hace un año de su hijo Valentino, fruto de su relación con Andrés Rolando, Julieta Nair Calvo reveló recientemente un romance frustrado con un jugador de fútbol de Independiente.

Invitada a ESPN Playroom, el programa que conduce Migue Granados, Julieta Nair Calvo recordó una serie de anécdotas del pasado y en este orden habló de un ex que tuvo que jugaba en el club de Avellaneda.

Julieta Nair Calvo reveló su romance frustrado con un jugador de Independiente.

Como parte de una cena al aire libre y en una charla distendida, el conductor le preguntó a su invitada si alguna vez había tenido alguna relación con un jugador de fútbol.

“No voy a decir el nombre, porque incluso no me acuerdo. Nos chateábamos, nos chateábamos, no se siquiera si está en Argentina, porque él jugaba en España, vino acá porque lo compró Independiente y yo soy de Independiente”, comenzó relatando ella para sorpresa de todos.

Luego agregó: “Me pasó a buscar, me dijo: ‘¿A dónde podemos ir a comer?’, porque hablaba así, como un español. Ya en el taxi, ya raro todo porque yo le preguntaba: ‘¿Todo bien? ¿lLegaste bien? ¿Qué tal tus compañeros?’. Y él me respondía con monosílabos”.

Julieta Nair Calvo y un romance frustrado hace un par de años atrás.

“Llegamos al lugar, y yo pensaba: ‘¿Qué le pasaba a este pibe?’. Y cuando llegamos, para mí por la mala energía que tenía, el tipo abrió la puerta y se le cayó el celular... ¡Se le estalló la pantalla en mil pedazos!”, siguió Julieta Nair Calvo.

La situación fue graciosa para ella, aunque el jugador de Independiente no sintió lo mismo. “Yo me reí muchísimo, pero a él no le gustó mucho. Como que era un boludo, no tenía ni humor”, agregó la famosa actriz.

Por las pistas que dio Julieta Nair Calvo, el jugador Fernando Amorebieta habría sido su cita frustrada.

“Cuando terminó la cena, yo dije: ‘Este pibe es un estúpido’. Pero al rato me escribió: ‘La pasé increíble, eres muy guapa’. Y yo nunca le respondí, lo dejé ahí”, cerró Julieta Nair Calvo con su relato, con la intención de no develar la identidad de quien fue su pretendiente.

Sin embargo, a partir de esta historia que contó, en redes sociales hubo muchos fanáticos de Independiente que apuntaron que fue Fernando Amorebieta, defensor venezolano que pasó por el Rojo en la 2017/18, luego de haber estado muchos años en La Liga española y la Premier League de Inglaterra.