El sorprendente grado de estudios de Jorge Lanata

Jorge Lanata: sus estudios secundarios y sus primeros trabajos como periodista

Jorge Lanata nació en Mar del Plata el 12 de septiembre de 1960 y de inmediato fue adoptado por una familia que vivía en la localidad bonaerense de Sarandí. A los 4 años aprendió a leer, y en una entrevista afirmó que cree que la delicada situación de salud de su madre influyó en su vocación como periodista. Cuando Jorge tenía unos 8 años, su progenitora fue operada por un tumor cerebral y finalizó con medio cuerpo paralizado de por vida. Él necesitaba hablar con ella, pero como estaba imposibilitada el periodista comenzó a buscar cómo comunicarse.

El fundador de Página 12 y conductor de Periodismo Para Todos cursó sus primeros estudios en el Colegio San Martín de Avellaneda. Este tenía un medio que se llamaba La Colmena y allí Lanata escribió los primeros artículos de su carrera. Por entonces tendría 11, 12 años. El diario La Ciudad de Avellaneda reprodujo uno de sus textos y a partir de ese momento también comenzó a publicar en este medio.

Un par de años después, cuando tenía 14, pasó por la puerta de Radio Nacional y sin pensarlo entró a pedir trabajo. Habló directamente con el gerente y este, para su sorpresa, lo tomó. Su padre tuvo que autorizarlo y así Jorge dio inicio a lo que sería una extensa trayectoria en este medio.

Jorge Lanata: su paso por la universidad y los referentes que lo marcaron

Finalizado el secundario, el periodista de 62 años pasó por la universidad y estudió Derecho y Filosofía, pero no llegó a terminar ninguna de las carreras. Reconoce que no tiene formación académica y que todo lo que aprendió lo hizo de manera autodidacta. “Si tuviera que estudiar ahora, tendría que hacer el CBC”, declaró hace unos años en Revista Alrededores. Asimismo, recordó que primero se crió leyendo revistas debido a que en su casa no había biblioteca, y que luego sí se formó con lecturas en poesía, prosa, ensayo y más.

“Era fanático de Cortázar cuando era chico, después llegué a conocerlo y le hice una de las últimas notas antes de que se muriera. Me gustaba Borges, que también le hice 2 notas en su momento”, recordó sobre sus influencias. Para finalizar, acerca de los autores que lo marcaron también menciona a Truman Capote, a Rodolfo Walsh, a J. D. Salinger y a Ernest Hemingway.

