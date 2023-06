De Chiquititas a Sex: así está hoy Sebastián Francini

La carrera de Sebastián Francini comenzó a los ocho años, cuando se le abrió la puerta del mundo artístico en Chiquititas. Al año siguiente, ganó su primer Martín Fierro. Hoy, brilla en Sex, la obra de José María Muscari.

Lleva un año integrando el elenco de la exitosa obra teatral, en donde realiza un papel muy opuesto al de la histórica tira creada por Cris Morena. “Arranqué en marzo del año pasado con el elenco de gira. Éramos una troupe paralela al elenco de Buenos Aires, con el que viajamos por todo el país y con el que también fuimos a Uruguay”, comentó en charla con TN Show.

“Es muy lindo porque Sex se vende como una experiencia, pero no es una experiencia para espectador, sino también para uno como intérprete. A mí me permitió revolucionarme como ser humano y eso es algo que impacta directamente en mi intérprete, derribando prejuicios, animándome a llevar al escenario mis fantasías”, agregó el actor.

“Sex resignificó mi vocación como artista. Se están cumpliendo cuatro años de la obra, que es un éxito ininterrumpido acá en Buenos Aires y que tuvo temporadas en Mar del Plata y Carlos Paz. Entonces, no sólo es un laburo que me permitió resignificarme como artista, sino que también me dignifica el bolsillo”, explicó Sebastián Francini.

“Hubo mucha gente que se volvió a encontrar conmigo gracias a Sex. Muchos se habían quedado con mi imagen de pendejo y ahora ven en el escenario a un pibe súper empoderado, que lo deja todo. No quiero que suene pedante, pero siento que hoy estoy en gran momento profesional y personal”, aseguró el actor.

Asimismo, Sebastián Francini habló del éxito de Chiquititas, pero también de todo lo que no llegó a disfrutar de aquella fama siendo muy chico. Reconoce que, si bien no renegó de aquella popularidad, siente que no fue del todo consciente de aquel fenómeno.

“No es que renegaba, pero tal vez nunca fui lo suficientemente consciente de lo que significó Chiquititas en toda una generación y lo entendí con el tiempo”, confesó Sebastián Francini en la entrevista con TN Show.