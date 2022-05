El niño prodigio que actuó en "Chiquititas", ganó un Martín Fierro y terminó atendiendo una ferretería

Sebastián Francini comenzó a trabajar a los 4 años de edad en publicidades y su fama llegó con Chiquititas dándole vida al simpático Nacho en la serie protagonizada por Romina Yan. Su trabajó fue tan bueno que APTRA le dio un Martín fierro por su labor.

Luego Sebastián Francini siguió realizando éxitos como: Poné a Francella, Máximo corazón y Frecuencia 04, a la par que en cine brillaba en las películas Papá es un ídolo, Chiquititas: Rincón de Luz y Un hijo genial. En teatro participó en más de 20 obras aunque en la que Sebastián Francini tuvo más éxito fue en "El Principito".

Sebastián Francini dijo hace algún tiempo: "Soy de una generación que tiene la mitad de los valores de antes y la mitad de los de ahora, que buscan pertenecer por tener un iPhone, por viajar, por lo que aparentan en las redes sociales, cosas que no son, pero carecen de valor humano".

A la pregunta de cómo entró en Chiquititas, Sebastián Francini respondió: “Siempre me presentaba en los castings multitudinarios de Chiquititas, llegaba hasta el final y no me elegían porque era tan chico que no podía retener la letra de memoria. En el 97 me presenté y quedé para ingresar en 1998, que fue la última temporada de Romina Yan y Facundo Arana. Ahí le di duro y parejo hasta el último año de Cris Morena; luego ella se fue a América y yo firmé un contrato de exclusividad con Telefe por 10 años. Ahí llegó El Principito, la película con Francella, la de Chiquititas, el Martín Fierro y otras cosas que me pasaron”.

Luego continuó diciendo Sebastián Francini: “Vengo de una familia de laburantes. Yo me gané un Martín Fierro y después terminé laburando en la ferretería de mi familia, en Villa Celina, porque no tenía trabajo esto nunca me dio vergüenza. Por el contrario, me dio orgullo poder seguir con el legado de mi familia. En esos momentos quizás aparecía algún laburo de actor, pero no como para vivir de eso. Entiendo que mi profesión es así, tiene altibajos ”. Siempre será recordado por su papel de Nacho Man cuando era un niño y trabajó para la exitosa serie Chiquititas.