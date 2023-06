La Cápsula, la obra que reflexiona sobre los vínculos entre padres e hijos

Fue en 2017 cuando el dramaturgo y director español Diego Casado Rubio tuvo una idea que le encendía las ganas: hablar de los vínculos filiales. Y así, después de varios borradores y de corregir más de una vez el texto, finalmente en 2021 estrenó La Cápsula en España. “Es una de las obras de teatro que más tiempo me llevó escribir. No en cuanto al tiempo, sino por la reescritura. Es la que más traté de perfeccionar -reconoció en diálogo con MDZ-. Siempre me gustó pensarla como un corazón latiendo, que va in crescendo y no te suelta”.

“Quería hablar de los vínculos entre los padres y los hijos: qué pasa cuando nuestros padres se hacen mayores y los hijos nos empezamos a convertir un poco en padres de nuestros propios padres; cómo es eso del desapego; cómo son los recuerdos, la herencia, lo que nos dejan y lo que recordamos”, contó.

La obra de Diego Casado Rubio se presenta los domingos en el Teatro del Pueblo / Foto: Silvana Galdi

Como admira a los cuentacuentos y siempre le fascinaron sus historias y cómo se transmiten de generación a generación, quiso crear una que se asimilara a aquellas y que perdure en el tiempo. “Si se pierde el valor de la palabra y de los cuentos, se pierde la historia, nuestra propia historia, de dónde venimos, que debería ser el hacía dónde vamos -admitió-. Me gusta que esta sea una historia mágica, emocional y un viaje. La defino como un viaje unipersonal”.

Y no la define así porque en escena solamente hay un actor, sino porque cada espectador la transita desde sus propias vivencias. “Me gusta mucho el concepto de viaje, no solo porque la puesta que pensé está llena de valijas, sino porque cuando uno viaja siempre tiene que llevarse algo. Uno viaja buscando algo, ya sea disfrute, descanso, diversión… Y por ahí, encuentra algo y también deja algo. Me gusta este concepto de los viajes como renovación y en la obra hay una propuesta muy clara”, indicó.

La Cápsula es la historia de Hugo y Alfred, habla de la aceptación de las decisiones del otro y en especial, de una que los llevará a una nueva travesía. “En este caso, es aceptar las decisiones de nuestros padres. Nosotros, como hijos, en general, tendemos a pedir que nuestros padres nos acepten; pero ¿qué pasa cuando es al revés? Me gusta decir que la obra es un homenaje a todos los padres posibles porque identifica a todas las personas con su padre. Lo tengan o no lo tengan, esté presente o no. Nos interpela desde ese lugar”, expresó.

En Argentina lleva cuatro meses en cartel en el Teatro del Pueblo y quien asumió el desafío actoral fue el talentoso artista Emiliano Dionisi. “A él lo conozco desde hace 10 años. Trabajamos en otra obra mía que se llamaba Se alquila, con una condición. Sé lo genio que es sobre el escenario. Es milimétrico, preciso y completo”, detalló.

Emiliano Dionisi protagoniza la versión argentina de La Cápsula / Foto: Silvana Galdi

Casado Rubio le propuso a Dionisi trabajar otra vez juntos cuando el actor estaba de paso por Madrid. “Creo mucho en las señales del universo. Una niña se paró frente a mí mientras esperaba a que Emiliano saliera de la puerta de embarque. En su mano ella tenía un globo con forma de astronauta y eso para mí fue una señal de que él era a quien le tenía que proponer la obra para hacer la versión argentina”, explicó.

Comenzaron el trabajo vía Zoom y luego él viajó a Buenos Aires. “Fue un mes y medio de ensayos presenciales muy intenso. Nos respetamos mucho, fue mucho disfrute, mucho trabajo, mucha propuesta y contrapropuesta, pero desde la comprensión total del texto. En escena hoy los espectadores ven un actor que despliega todas las herramientas posibles y más. Hace carne propia la historia que un día escribí”.

Y antes de terminar la charla, el dramaturgo confesó: “A mí me gusta hacer teatro para volar cabezas. Que sea entretenido pero reflexivo. Estoy muy contento con la repercusión que está teniendo y tengo muchas ganas de que la obra sea vista por muchos espectadores, porque realmente siento que deja algo. Desde mi punto de vista, nos hace reencontrarnos con lo que somos como personas”.

Para agendar

La Cápsula... un viaje unipersonal

Domingo, 17:30, Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, Buenos Aires). Entradas en Alternativa teatral.