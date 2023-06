Entre lágrimas, El Conejo habló de la separación de Coti Romero

Este miércoles se conoció la triste noticia de la separación de Coti Romero y Alexis 'El Cone' Quiroga. Los ex participantes de Gran Hermano 2022 decidieron ponerle fin a su relación amorosa luego de varios meses juntos.

Ángel de Brito leyó al aire de LAM (América TV) las palabras que Coti publicó en sus redes sociales. "Queríamos contarle que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor".

Más allá de la entereza de la correntina para comunicar la ruptura, El Conejo no pudo ocultar su tristeza y se largó a llorar en una transmisión de Twitch. "Esto no quiere decir que se haya terminado todo. Coti decidió tomarse un tiempo para refugiarse con sus amigas y su familia", explicó el cordobés.

El Cone junto a Coti.

Con respecto a los motivos de la separación, El Cone detalló que tenían "diferentes maneras de pensar", lo cual generaba discusiones que terminaban "lastimando". "Soy consciente de que si uno la está pasando mal, o está llevando una relación que necesita ‘aire’ por así decirlo, es mejor que se junte con su familia y sanar de ambas partes", agregó.

"Me está haciendo falta, hace dos semanas que no la veo y me hace mal, es un calvario", contó entre lágrimas. "La amo con todo el corazón. Quizá la semana que viene estamos los dos de la mano; pero hoy en día es la realidad y lo que tenemos que enfrentar", lanzó para finalizar.