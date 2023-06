Chiche Gelblung contó el horrendo castigo de Silvia D’Auro a Morena Rial a los 7 años

El destape de secretos intrafamiliares de Morena Rial continúa latente y se mantiene como caldo de cultivo de derivaciones variopintas. Uno de los ejes más controversiales se centra en la descripción del maltrato que le propinaba Silvia D’Auro en su infancia.

La hija de Jorge Rial se animó a narrar situaciones dolorosas, de esas que dejan huella en el alma, que no se borran y que laceran para siempre. De ese modo, la influencer corroboró que la ex esposa del conductor se comportó de manera inapropiada.

En el análisis de esas declaraciones en Polémica en el bar, Chiche Gelblung puso sobre la mesa una vivencia que presenció de primera mano y que se remite a la más tierna niñez de la heredera del creador de Intrusos y que implica un dato muy fuerte.

En primera instancia, el panelista compartió una opinión de los motivos que podrían tallar en D’Auro para no empatizar con las hijas que decidió adoptar: “Yo creo que la estética de las chicas no resultó ser lo que quería la madre y no sé si el padre”.

En consonancia con esa apreciación, Marcelo Polino también aportó su visión y exteriorizó: “Tomo algo de lo que dice Chiche. Morena dijo que Silvia D’Auro las sentaba frente al televisor y les decía ‘si ustedes siguen comiendo van a ir a ese programa’. El programa era Cuestión de peso”.

Chiche contó un comportamiento horrendo de Silvia D'Auro.

Eso activó en Gelblung el relato de la anécdota compleja, por eso inició la narración con la ubicación espacio temporal de ese hecho: “En mi casa apareció la abuela, la madre de Silvia, con Morena. Morena era chiquita, tendría siete u ocho años”.

Así llegó el punto neurálgico de un comportamiento errático, espeluznante de D’Auro para con las pequeñas. Chiche juntó valor y contó: “Charlamos y me dice ‘la saco a comer’. ‘¿Por qué?’, le pregunto. ‘Porque tiene hambre. La madre la mata de hambre’”.