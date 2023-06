El tremendo mensaje de Morena Rial sobre el viaje de Jorge a Madrid: "Que no le pase nada porque..."

Morena Rial no detiene su embestida mediática contra su padre, Jorge Rial, quien ya no sabe qué más hacer para que su hija deje de recorrer programas en los que lo destroza y lo acusa de infinidad de cuestiones.



En ese contexto, Jorge Rial decidió emprender un viaje a Madrid, España, junto a su novia, la escritora María del Mar Ramón, la misma mujer que lo acompañó durante su estadía en Colombia, donde fue internado por un infarto.



Ante la “escapada” del conductor hacia Europa para intentar que enfríe la polémica con su hija, Morena Rial lanzó un durísimo mensaje sobre su padre y su reciente viaje, haciendo alusión a sus últimas vacaciones.

Morena Rial volvió a apuntar contra Jorge, su papá. Foto: captura de TV.



“Que no le pase nada porque no viajo”, comentó Morena Rial en diálogo con LAM. Sucede que la joven había viajado de urgencia a Colombia cuando Jorge había sufrido el infarto que obligó su internación.



Evidentemente las diferencias entre padre e hija no están para nada resueltas y Morena, lejos de poner paños fríos, redobla la apuesta permanentemente en cada entrevista que brinda a los distintos programas.



Uno de los programas que primero visitó Morena Rial para defenestrar a su papá fue A La Tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco en la pantalla de América. Allí fue motivada, en gran parte, por la presencia de Luis Ventura, su padrino y ex amigo de Jorge Rial.

El posteo de Jorge Rial en Instagram. Foto: @jrial.



Por otra parte, Jorge Rial hizo un llamativo y divertido posteo desde Madrid mientras su hija Morena estaba dando una entrevista en la televisión. “El hombre fuente”, escribió en una historia de Instagram junto a tres emojis de risas.



En la imagen se lo puede ver al conductor parado al lado de una fuente, escupiendo agua y con los brazos abiertos. Jorge Rial ya había aclarado en varias ocasiones que iba a priorizar su salud, por lo que prefirió alejarse del escándalo.