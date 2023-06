Baby Etchecopar, durísimo con una ex de Jorge Rial

Baby Etchecopar volvió a referirse al escándalo que Jorge Rial mantiene con su hija Morena. En esta oportunidad fue durísimo con Silvia D'Auro, ex esposa del periodista. "No me la banqué nunca, se creía que era Juana de Arco", expresó en diálogo con LAM (América TV).

"La conocí hace mucho cuando era productora de Jorge Rial. No me la banqué nunca. Una vez me dijo algo ninguneándome y dije: ¿'quién carajo es esta?'. Estaba con Jorge, le producía, manejaba la guita, las pautas. Algo dijo que no me acuerdo qué era, pero se creía que era Juana de Arco y la verdad que no", expresó Baby.

Luego fue consultado sobre el maltrato que ejercía D'Auro hacia sus hijas, Morena y Rocío. "Había alguna historia de ella con las chicas que me contó una productora. Fue en la peluquería de Giordano en Unicenter. Hubo un maltrato a las chicas. No de Jorge, eh. él les dio todo. A las tres", contó.

Jorge Rial y Silvia D'Auro.

"Yo lo que noté es que en toda la denuncia se habla de plata. De maltrato también, pero se habla mucho de plata. 'Me cortó la tarjeta' y yo creo que hay cosas que duelen mucho más, el maltrato de los padres", agregó Baby sobre el escándalo que protagonizan padre e hija.

Finalmente, se refirió a los rumores sobre un supuesto llamado que le habría hecho Jorge llorando. "No, Jorge no me llamó. No sé de dónde lo sacaron. ¿Vos te imaginás a Jorge llamándome llorando? Es tan increíble como que digan 'Baby lo llamó llorando a Jorge Rial'. Tengo para llorar con un montón de gente antes", aclaró. "Pero igualmente yo tengo la mejor, eh. No estamos peleados", agregó sobre el vínculo que los une.