Morena Rial se hartó de las acusaciones de robo y salió a hablar

Desde que Morena Rial comenzó a hablar mal de su padre, Jorge Rial, en distintos programas televisivos y también en sus redes sociales, la influencer no ha parado de ser noticia por cada una de sus declaraciones.

El pasado viernes se dio a conocer, a través del periodista Lío Pecoraro, la denuncia de robo que hizo Mónica Farro en su paso por LAM como panelista invitada. Estefanía Berardi y Marcela Feudale también habrían sido afectadas.

Mónica Farro participó en LAM hace unos días y le robaron dinero en uno de los camarines.

Toda la culpa recayó sobre Morena Rial, quien estuvo presente en LAM el mismo día que Farro fue invitada. La hija de Jorge Rial utilizó el mismo camarín que las panelistas y habría sustraído más de 200 mil pesos de cada una de sus carteras.

A raíz de esta situación, Morena Rial acudió a sus historias de Instagram este domingo (@Moreerial) y habló sobre aquellas personas que la señalan como posible autora del crimen y también de sus dichos sobre Jorge Rial.

"En vez de hablar de temas que no son verdad o culpar gente que no tiene nada que ver, ¿por qué no se focalizan, si son tan periodistas, si saben tanto y tienen tanta información, de las cosas horrorosas que yo tuve que vivir, de todas las cosas que yo conté, del maltrato físico y psicológico? ¿Por qué no se ponen a interrogarse un poquito más en todo eso, de todas las cosas que tuve que padecer de chica?", comenzó diciendo Morena Rial.

Y continuó: "Ahí se van a dar cuenta quién miente, cuánta verdad hay en el medio y cuánta mentira". Después de eso, Morena aclaró que realizó el video porque ya la tienen "un poco cansada".

Morena Rial pidió que las personas tengan un poco más de empatía con la situación que atraviesa. Créditos: captura de pantalla.

"Entonces les pido que tengan un poquito más de empatía y que se fijen un poquito más los mensajes que mandan. Le agradezco mucho a la gente que me dio el apoyo que realmente uno necesita cuando una situación es así, como la que yo tengo que vivir, o las que tuve que padecer de chica porque realmente fue un maltrato tremendo" agregó la influencer.

"Para los que me quieren, les agradezco. Para los que me odian, les mando un beso y ojalá que la vida los pueda sanar a ustedes, que no saben o tienen ni un poco de empatía con la otra persona hacia lo que le sucedió" concluyó la hija de Jorge Rial.